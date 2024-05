Trả tiền chạy mà không đau. Thanh toán số lượng lớn không cần ngân hàng. Thanh toán nhanh hơn mà không mất phí. Thanh toán an toàn hơn mà không gặp căng thẳng. Telleroo giảm thiểu rủi ro khi thanh toán số lượng lớn cho chủ doanh nghiệp, nhóm tài chính nội bộ, kế toán và nhân viên kế toán. Bạn có thể chuẩn bị các khoản thanh toán một cách dễ dàng, sau đó nạp tiền vào tài khoản tiền điện tử được bao quanh khi bạn cần xử lý chúng. Nó an toàn hơn việc cấp cho ngân hàng doanh nghiệp quyền truy cập vào bên thứ 3 và ít rắc rối hơn nhiều so với việc xử lý các ủy quyền của ngân hàng, dịch vụ thanh toán hàng loạt và tải tệp lên. Khi đợt tính lương đã sẵn sàng, bạn chỉ cần nạp tiền vào tài khoản và các khoản thanh toán sẽ được gửi ngay lập tức hoặc vào ngày đã lên lịch của bạn. Telleroo có tính năng đồng bộ hóa hai chiều với Xero và kết nối với các giải pháp thanh toán và trả lương khác như Jobs Hero, Staffology, ExpenseIn và SafeHR. Bạn cũng có thể tải lên tệp thanh toán từ Sage, QBO hoặc bất kỳ nơi nào khác để gửi thanh toán sau vài giây. Trao cho đồng đội của bạn quyền tạo, xem xét và phê duyệt các khoản thanh toán, ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn của CEO. Telleroo sẽ thông báo cho bạn nếu chi tiết ngân hàng được cập nhật, nhân viên/nhà cung cấp mới được thêm hoặc nếu tên người nhận khớp hoàn toàn, khớp một phần hoặc không khớp với chủ tài khoản ngân hàng, cung cấp cho bạn thêm một lớp bảo vệ. Bạn thậm chí có thể quét chi tiết ngân hàng từ hóa đơn đến thanh toán giảm rủi ro cho nhà cung cấp mới! Sử dụng Telleroo để thanh toán cho các nhà cung cấp và nhân viên có trụ sở tại Vương quốc Anh bằng GBP hoặc để chuyển đổi và gửi thanh toán bằng USD, EUR, AUD, CAD và hơn thế nữa! Nếu bạn là người dùng Xero, bạn có thể đối chiếu các khoản thanh toán quốc tế mà không cần phải điều chỉnh tỷ giá hối đoái.

Trang web: telleroo.com

