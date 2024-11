Phần mềm fax trực tuyến - Ứng dụng phổ biến nhất Phổ biến nhất Thêm gần đây

Phần mềm fax trực tuyến cho phép người dùng gửi và nhận fax kỹ thuật số với tính bảo mật nâng cao. Các nền tảng này có thể truyền fax trực tiếp qua phần mềm, qua email hoặc qua ứng dụng di động, biến máy tính thành máy fax ảo một cách hiệu quả. Bằng cách sử dụng phần mềm fax trực tuyến, doanh nghiệp có thể loại bỏ các chi phí liên quan đến giấy, mực và máy fax vật lý. Các nền tảng này cũng cung cấp khả năng lưu trữ tài liệu an toàn cũng như khả năng ký điện tử và chỉnh sửa các bản fax mà không cần phải in bất kỳ thứ gì. Ngoài ra, chúng còn loại bỏ các vấn đề phổ biến như đường dây fax bận. Nếu doanh nghiệp đã có số fax, số fax đó có thể được chuyển liền mạch sang giải pháp fax trực tuyến. Phần mềm fax trực tuyến sao chép tất cả các chức năng thiết yếu của máy fax truyền thống, bao gồm gửi và nhận fax. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nhầm lẫn nó với phần mềm email. Mặc dù cả hai đều liên quan đến giao tiếp điện tử, phần mềm fax trực tuyến sẽ gửi tài liệu, thường ở định dạng PDF, trực tiếp đến hộp thư đến của người nhận qua số fax. Ngược lại, phần mềm email sẽ gửi tin nhắn thẳng đến hộp thư email. Gửi fax trực tuyến thường được ưu tiên hơn để truyền các tài liệu có chữ ký hoặc bí mật do mức độ bảo mật cao hơn so với email.