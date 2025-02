Phần mềm quản lý nguồn lực tiếp thị - Ứng dụng phổ biến nhất - Suriname

Mtivity

mtivity.com

Mtivity là công ty phần mềm mua sắm in ấn hàng đầu thế giới, cung cấp tính năng tự động hóa quy trình làm việc cho các công ty mua và quản lý in ấn. Giải pháp này được cung cấp trên nền tảng SaaS (Phần mềm dưới dạng dịch vụ) và cho phép các chuyên gia in ấn quản lý và tối ưu hóa tất cả các quy trình, từ khởi tạo đến sản xuất và hoàn thiện. Ngoài mô-đun Quản lý Sản xuất và Mua sắm In ấn, nền tảng của chúng tôi còn bao gồm các thành phần chính khác của Chuỗi Cung ứng Tiếp thị, bao gồm: Lập kế hoạch và lập ngân sách chiến dịch Tạo hình ảnh, quản lý studio và sáng tạo Kiểm tra cộng tác Danh mục đầy đủ tính năng và Thực hiện đơn hàng Quản lý đầu ra bao gồm cả Web để in thông tin quản lý và báo cáo tài chính