Phần mềm tự động hóa tiếp thị - Ứng dụng phổ biến nhất - Suriname

Right On Interactive

rightoninteractive.com

Công nghệ sẽ luôn phát triển nhưng sự tương tác là vô tận. Những khách hàng tương tác sẽ tạo ra nhiều doanh thu hơn và thường trở thành người ủng hộ bạn. Tại Right On Interactive, chúng tôi đã nhận thấy sự tăng trưởng có lợi nhuận được duy trì... Hiển thị thêm khi các nhà tiếp thị xem mức độ tương tác là một hành trình chứ không chỉ là một chiến dịch. Vì vậy, chúng tôi đã thiết kế phần mềm của mình để tự động hóa khái niệm Tiếp thị vòng đời khách hàng, cung cấp khả năng hiển thị ai là người phù hợp nhất và gắn bó nhất với tổ chức ở mỗi giai đoạn của hành trình khách hàng — từ khách hàng tiềm năng đến người hâm mộ cuồng nhiệt. Giải pháp dựa trên đám mây của chúng tôi ánh xạ toàn bộ trải nghiệm thương hiệu của khách hàng, từ việc nhắn tin cho đến việc sử dụng sản phẩm. Các nhà tiếp thị và đội ngũ bán hàng có thể biết chính xác vị trí của khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng trong mối quan hệ của họ với thương hiệu và cách tốt nhất để tiếp cận họ nhằm tối đa hóa giá trị trọn đời. Tại Right On Interactive, chúng tôi tin tưởng vào việc thu hút và có được những khách hàng phù hợp nhất cho cuộc sống.