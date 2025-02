Phần mềm thông tin thị trường - Ứng dụng phổ biến nhất - Sint Maarten

Qualtrics

Được sử dụng bởi hơn 13.000 thương hiệu và 75% trong Fortune 500, Qualtrics CoreXM là nền tảng tất cả trong một đáng tin cậy, thông minh và có khả năng mở rộng nhất để quản lý trải nghiệm. Qualtrics CoreXM là công cụ nghiên cứu nền tảng để xây dựng, triển khai và phân tích nghiên cứu khảo sát. Với CoreXM, bạn có thể đưa các hoạt động riêng lẻ hoặc thuê ngoài vào một nền tảng toàn diện, toàn diện để có tất cả thông tin chi tiết mà bạn đang muốn thu thập và hành động. Với các khả năng và giải pháp cho mọi bộ phận, CoreXM giúp bạn tiếp cận đối tượng của mình mọi lúc mọi nơi, đảm bảo bạn có được thông tin chi tiết nhanh hơn bao giờ hết. Bạn thậm chí có thể tạo dự án của riêng mình hoặc sử dụng các dự án do các chuyên gia Qualtrics thiết kế — dành cho thương hiệu, thông tin chi tiết về khách hàng, nghiên cứu sản phẩm hoặc trải nghiệm của nhân viên — để bạn có thể thực hiện hành động khi cần thiết nhất. Với Qualtrics CoreXM, bạn cho phép mọi người nắm bắt, phân tích và chia sẻ những hiểu biết sâu sắc có thể hành động, đồng thời sử dụng chúng để xác định hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm hiện có. Đã đến lúc nâng cao hiệu quả dữ liệu trải nghiệm của bạn bằng giải pháp linh hoạt nhất thế giới dành cho nghiên cứu và phản hồi hiện đại. 1) Tập trung vào kết quả phù hợp Trao quyền cho mọi quyết định bằng những hiểu biết mang tính dự đoán và đề xuất do AI cung cấp để thực hiện những hành động đúng đắn và cải thiện trải nghiệm. Điều này bao gồm phân tích văn bản do AI điều khiển để hiểu phản hồi mở trên quy mô lớn, báo cáo cho từng bên liên quan, v.v. 2) Nghiên cứu phức tạp được thực hiện đơn giản Tạo, tùy chỉnh và sửa đổi bất kỳ dự án nghiên cứu nào trong vài phút với giao diện người dùng trỏ và nhấp chuột, các phương pháp được hỗ trợ bởi Tiến sĩ và một thư viện mạnh mẽ gồm hơn 100 loại câu hỏi và mẫu do các nhà khoa học khảo sát thiết kế. Tất cả đều sẵn sàng để sử dụng mà không cần mã hóa. 3) Thúc đẩy tốc độ và tính linh hoạt Mở rộng quyền truy cập để trải nghiệm thông tin chi tiết trong toàn tổ chức với các giải pháp, quy trình công việc và cộng tác dễ dàng được xây dựng có mục đích. Thêm vào đó là một nền tảng linh hoạt với khả năng tích hợp chưa từng có vào các hệ thống mà tổ chức của bạn đã sử dụng. 4) Tiết kiệm thời gian và tiền bạc Chuẩn hóa nghiên cứu của bạn trên một nền tảng duy nhất để xây dựng hệ thống hồ sơ toàn diện cho tất cả dữ liệu người trả lời của bạn. Trở thành chuyên gia nghiên cứu với AI, công việc nặng nhọc giúp bạn thực hiện, đưa ra các đề xuất để cải thiện chất lượng khảo sát và khả năng tương thích. 5) Hợp nhất và hợp lý hóa nghiên cứu Thông qua một hệ thống thống nhất kết nối và tập trung khả năng lắng nghe, hiểu và hành động của mọi người dựa trên phản hồi và cơ hội trải nghiệm, nghiên cứu sâu hơn về dữ liệu, thiết kế trải nghiệm cá nhân trên quy mô lớn và tăng đáng kể hiệu quả nghiên cứu. 6) Giảm rủi ro Với chức năng quản trị, tuân thủ và bảo mật cấp doanh nghiệp vượt trội, Qualtrics CoreXM được chứng nhận GDPR, HITRUST, ISO 27001 và tuân thủ FedRAMP. 7) Mở rộng băng thông của bạn với các chuyên gia theo yêu cầu Giúp dữ liệu của bạn hoạt động hiệu quả hơn cho bạn. Tranh thủ Dịch vụ nghiên cứu và mạng lưới đối tác của chúng tôi để được hỗ trợ về thiết kế, phân tích, báo cáo và tìm nguồn cung ứng cho người trả lời. Ngoài ra, nhờ mô hình tương tác hoàn toàn linh hoạt, hãy sử dụng chúng tôi nhiều hoặc ít tùy theo nhu cầu của bạn. Các tính năng chính của sản phẩm Qualtrics CoreXM - Mẫu được thiết kế chuyên nghiệp - Trình tạo khảo sát kéo và thả - Giải pháp XM tự động - Chủ đề khảo sát có thể tùy chỉnh - Công cụ cộng tác đầy đủ - Logic khảo sát nâng cao - Quản lý hạn ngạch - Phương pháp tích hợp, dựa trên AI và phân tích chất lượng câu hỏi (ExpertReview) - Phân tích và trí thông minh được hỗ trợ bởi AI (Thống kê iQ & Văn bản iQ) - Bảng chéo - Truy cập API REST để tích hợp hệ thống - Phân phối tin nhắn SMS - Tuân thủ WCAG 2.0 - Hỗ trợ qua email và trò chuyện