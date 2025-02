Dịch vụ bản đồ - Ứng dụng phổ biến nhất - Togo

Waze

waze.com

Waze (tiếng Do Thái: ז, trước đây là Freemap Israel) là một ứng dụng phần mềm điều hướng GPS thuộc sở hữu của Google. Nó hoạt động trên điện thoại thông minh và máy tính bảng có hỗ trợ GPS. Nó cung cấp thông tin điều hướng từng lượt và thời gian di chuyển do người dùng gửi và chi tiết tuyến đường, đồng thời tải xuống thông tin phụ thuộc vào vị trí qua mạng điện thoại di động. Waze mô tả ứng dụng của mình là một ứng dụng điều hướng GPS do cộng đồng điều khiển, miễn phí để tải xuống và sử dụng. Công ty Israel Waze Mobile đã phát triển phần mềm Waze. Ehud Shabtai, Amir Shinar và Uri Levine thành lập công ty. Hai công ty đầu tư mạo hiểm của Israel, Magma và Vertex Ventures Israel, và một công ty đầu tư mạo hiểm Mỹ giai đoạn đầu, Bluerun Ventures, đã cung cấp tài trợ. Waze Mobile đã được Google mua lại vào tháng 6 năm 2013. Ứng dụng tạo ra doanh thu từ quảng cáo hyperlocal đến khoảng 130 triệu người dùng hàng tháng.