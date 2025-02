Dịch vụ bản đồ - Ứng dụng phổ biến nhất - Somalia

Google Maps

Google Maps là một dịch vụ bản đồ web được phát triển bởi Google. Nó cung cấp hình ảnh vệ tinh, chụp ảnh trên không, bản đồ đường phố, chế độ xem toàn cảnh tương tác 360° của đường phố (Chế độ xem phố), điều kiện giao thông theo thời gian thực và lập kế hoạch tuyến đường để đi bộ, ô tô, xe đạp và đường hàng không (ở phiên bản beta) hoặc phương tiện giao thông công cộng . Vào năm 2020, Google Maps đã được hơn 1 tỷ người sử dụng mỗi tháng. Google Maps ban đầu là một chương trình máy tính để bàn C++ tại Where 2 Technologies. Vào tháng 10 năm 2004, công ty đã được Google mua lại và chuyển đổi nó thành một ứng dụng web. Sau khi mua lại thêm một công ty trực quan hóa dữ liệu không gian địa lý và công cụ phân tích lưu lượng truy cập thời gian thực, Google Maps đã được ra mắt vào tháng 2 năm 2005. Giao diện người dùng của dịch vụ sử dụng JavaScript, XML và Ajax. Google Maps cung cấp API cho phép nhúng bản đồ trên các trang web của bên thứ ba và cung cấp công cụ định vị cho các doanh nghiệp và tổ chức khác ở nhiều quốc gia trên thế giới. Google Map Maker cho phép người dùng cộng tác mở rộng và cập nhật bản đồ của dịch vụ trên toàn thế giới nhưng đã ngừng hoạt động từ tháng 3 năm 2017. Tuy nhiên, các đóng góp nhờ nguồn lực cộng đồng cho Google Maps vẫn chưa bị ngừng vì công ty đã thông báo rằng những tính năng đó sẽ được chuyển sang chương trình Google Local Guides. chế độ xem vệ tinh là chế độ xem "từ trên xuống" hoặc chế độ xem chim; hầu hết hình ảnh có độ phân giải cao về các thành phố là ảnh chụp từ trên không được chụp từ máy bay đang bay ở độ cao 800 đến 1.500 feet (240 đến 460 m), trong khi hầu hết các hình ảnh khác là từ vệ tinh. Phần lớn hình ảnh vệ tinh có sẵn không quá ba năm và được cập nhật thường xuyên. Google Maps đã sử dụng một biến thể của phép chiếu Mercator và do đó không thể hiển thị chính xác các khu vực xung quanh các cực. Vào tháng 8 năm 2018, phiên bản Google Maps dành cho máy tính để bàn đã được cập nhật để hiển thị quả địa cầu 3D. Vẫn có thể chuyển về bản đồ 2D trong cài đặt. Google Maps dành cho thiết bị Android và iOS được phát hành vào tháng 9 năm 2008 và có tính năng điều hướng từng chặng bằng GPS cùng với các tính năng hỗ trợ đỗ xe chuyên dụng. Vào tháng 8 năm 2013, nó được xác định là ứng dụng phổ biến nhất thế giới dành cho điện thoại thông minh, với hơn 54% chủ sở hữu điện thoại thông minh toàn cầu sử dụng ít nhất một lần. Năm 2012, Google báo cáo có hơn 7.100 nhân viên và nhà thầu trực tiếp làm việc trong lĩnh vực lập bản đồ. Vào tháng 5 năm 2017 , ứng dụng được báo cáo là có 2 tỷ người dùng trên Android, cùng với một số dịch vụ khác của Google bao gồm YouTube, Chrome, Gmail, Tìm kiếm và Google Play, Google Maps đã đạt hơn 1 tỷ người dùng hàng tháng.