UnderDefense

underdefense.com

Nền tảng tự động hóa tuân thủ và bảo mật để bảo vệ doanh nghiệp hoàn chỉnh 24/7. - Giám sát và ngăn chặn các mối đe dọa 24/7 - Phát hiện, ứng phó và khắc phục - Tuân thủ ISO 27001 và SOC 2 - Tích hợp hệ thống bảo mật của bạn Tại sao UnderDefense là nhà cung cấp được bạn lựa chọn? Tích hợp liền mạch với hệ thống bảo mật hiện tại của bạn Đừng lãng phí tiền bạc và thời gian vào việc tái phát triển hoặc mua các công cụ bảo mật mới do các nhà cung cấp dịch vụ áp đặt cho bạn. Hưởng lợi từ cách tiếp cận bất khả tri về sản phẩm và thời gian định giá nhanh nhất. Hãy chọn công nghệ bảo mật và chúng tôi sẽ giúp công nghệ đó hoạt động tốt hơn cho doanh nghiệp của bạn 24/7. Bảo vệ 24/7 và chủ động săn lùng mối đe dọa SOC của chúng tôi không bao giờ ngủ. Chúng tôi săn lùng các mối đe dọa suốt ngày đêm và chủ động thông báo cho bạn về các biện pháp bảo mật cần thiết. Sử dụng các phiếu cảnh báo mối đe dọa phong phú và các mốc thời gian sự cố chi tiết để biết nội dung và thời điểm xảy ra một cuộc tấn công, đồng thời trực cảm được vị trí và lý do của những gì có thể xảy ra tiếp theo. Giảm sự mệt mỏi do cảnh báo và tình trạng kiệt sức của nhân viên Tiết kiệm thời gian lãng phí cho nhóm của bạn do cảnh báo sai và rủi ro thấp. Giảm 80% tiếng ồn cảnh báo thông qua việc tinh chỉnh phần mềm chuyên nghiệp do các chuyên gia của chúng tôi thực hiện. Cho phép các nguồn lực bảo mật nội bộ của bạn tập trung vào các biện pháp bảo mật chủ động và các vấn đề phức tạp mà chỉ con người mới có thể giải quyết. Chúng tôi làm cho an ninh mạng trở nên đơn giản, giá cả phải chăng và nhất quán. Hãy dùng thử UnderDefense MAXI miễn phí ngay hôm nay.