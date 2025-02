Phần mềm phát hiện và ứng phó được quản lý (MDR) - Ứng dụng phổ biến nhất - Sint Maarten

Defendify

Được thành lập vào năm 2017, Defendify đang tiên phong về An ninh mạng tất cả trong một® dành cho các tổ chức có nhu cầu bảo mật ngày càng tăng, được hỗ trợ bởi các chuyên gia cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ liên tục. Cung cấp nhiều lớp bảo vệ, Defendify cung cấp nền tảng tất cả trong một, dễ sử dụng được thiết kế để tăng cường liên tục an ninh mạng cho con người, quy trình và công nghệ. Với Defendify, các tổ chức hợp lý hóa các đánh giá, thử nghiệm, chính sách, đào tạo, phát hiện, ứng phó và ngăn chặn an ninh mạng trong một giải pháp an ninh mạng hợp nhất và tiết kiệm chi phí. 3 lớp, 13 giải pháp, 1 nền tảng, bao gồm: • Phát hiện và ứng phó được quản lý • Kế hoạch ứng phó sự cố mạng • Cảnh báo mối đe dọa an ninh mạng • Mô phỏng lừa đảo • Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng • Video nhận thức về an ninh mạng • Áp phích và đồ họa nâng cao nhận thức về an ninh mạng • Chính sách sử dụng được chấp nhận về công nghệ • Rủi ro an ninh mạng Đánh giá • Kiểm tra thâm nhập • Quét lỗ hổng bảo mật • Quét mật khẩu bị xâm phạm • Quét bảo mật trang web Xem hoạt động của Defendify tại www.defendify.com.