Công cụ phân tích phần mềm độc hại - Ứng dụng phổ biến nhất - Sint Maarten

Coro

coro.net

Coro là một loại nền tảng an ninh mạng mới. Một nền tảng duy nhất bảo vệ toàn bộ công ty của bạn. Khi sử dụng Coro, bạn bảo vệ email, dữ liệu, thiết bị đầu cuối, ứng dụng đám mây và thậm chí cả hoạt động của người dùng. Với Coro, mọi người đều có thể trở thành chuyên gia an ninh mạng. Coro mất vài phút để thành thạo và được thiết kế để loại bỏ an ninh mạng khỏi danh sách việc cần làm của bạn. Coro được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo để thực hiện công việc cho bạn. AI của chúng tôi khắc phục 95% các mối đe dọa, phần còn lại bạn có thể xử lý bằng Giải pháp một cú nhấp chuột độc đáo của Coro. Coro tin rằng bạn có quyền sử dụng an ninh mạng cấp doanh nghiệp, bất kể quy mô của bạn. Nhận được an ninh mạng như bạn chưa từng thấy. Hãy thử Coro ngay hôm nay.