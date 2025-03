Dịch vụ dịch máy - Ứng dụng phổ biến nhất - Thành Vatican

YOUS

Yous là một công cụ nhắn tin được tích hợp với một dịch giả dựa trên AI, được thiết kế để giúp các cá nhân và doanh nghiệp giao tiếp liền mạch trên các ngôn ngữ khác nhau. Công cụ này hỗ trợ các kết nối thông qua các cuộc gọi, cuộc họp và trò chuyện âm thanh và video, mỗi tính năng được tăng cường với chức năng dịch tích hợp. Hàm dịch có thể diễn giải trên 17 ngôn ngữ khác nhau, loại bỏ các rào cản ngôn ngữ và tạo điều kiện giao tiếp toàn cầu hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Yous cũng có tính năng phiên âm, chuyển đổi ngôn ngữ nói thành định dạng văn bản để có khả năng truy cập bổ sung. Một khía cạnh quan trọng của các bạn là sự chú ý của nó đối với bảo mật, đảm bảo với người dùng rằng tất cả các cuộc họp, cuộc gọi và tin nhắn được mã hóa và lưu trữ an toàn. Yous cũng được thiết kế để linh hoạt và có thể truy cập, có sẵn dưới dạng ứng dụng web và là ứng dụng di động cho cả iOS và Android. Thông qua học tập liên tục, các Yous đảm bảo độ chính xác dịch cao. Về mặt sử dụng, cả gói miễn phí và trả phí đều có sẵn, với các tính năng bổ sung như các cuộc gọi điện thoại được cung cấp trong gói cao cấp. Cuối cùng, điều đáng chú ý là các YOU thúc đẩy khái niệm AI là một lựa chọn giá cả phải chăng hơn so với các dịch giả của con người.