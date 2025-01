Phần mềm học máy - Ứng dụng phổ biến nhất - Qatar

myLang

Phiên bản MyLang Me: Dịch máy thần kinh cho trang web hoặc ứng dụng thông qua API * Học máy liên tục; * Thêm ngôn ngữ mới; * Bảo vệ thông tin cá nhân; * Làm việc với đánh dấu HTML. Phiên bản Me bao gồm 91 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung (Giản thể), tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Rumani, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Bungari, tiếng Séc, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Estonia, tiếng Phần Lan, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái , Tiếng Hungary, Tiếng Latvia, Tiếng Litva, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. Đối với phiên bản Me, bạn có thể tham gia chương trình liên kết của chúng tôi. Bằng cách chia sẻ liên kết cá nhân của bạn, bạn có thể nhận được 15% từ việc bán hàng. Phiên bản MyLang Pro: API hợp nhất để truy cập các từ điển chuyên nghiệp: Amazon Translate, DeepL API, Google Cloud AutoML Translation API, Tencent Cloud TMT API, SYSTRAN PNMT API, ModernMT Human-in-the-loop, Yandex Cloud Translate API. Cần có API hợp nhất cho: * Giảm chi phí duy trì riêng các từ điển trên; * Với tính năng định tuyến tự động, bạn sẽ có được từ điển phù hợp nhất với cặp ngôn ngữ đã chọn và hướng theo các số liệu hLEPOR, GLUE, MultiNLI.