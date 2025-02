Phần mềm quản lý lòng trung thành - Ứng dụng phổ biến nhất - Slovakia

99minds

99minds.io

99minds là một giải pháp toàn diện để thu hút, thu hút và giữ chân khách hàng. Chúng tôi là một nền tảng tự động hóa tiếp thị đa kênh dành cho Thương mại điện tử và tại cửa hàng yêu cầu xử lý và quản lý Thẻ quà tặng, Chương trình khách hàng thân thiết và phần thưởng, Phiếu giảm giá và Giải pháp giới thiệu. Điểm hay nhất của 99minds là nền tảng tiếp thị dễ sử dụng, plug-and-play, tiết kiệm chi phí, trao quyền cho nhóm tiếp thị tạo chiến dịch để quảng cáo được cá nhân hóa và xây dựng trải nghiệm khách hàng đa kênh. 99minds trao quyền cho bạn để biến người tiêu dùng thành những người ủng hộ thương hiệu. Tạo các chiến dịch được cá nhân hóa để kích thích khách hàng của bạn- tạo ra hàng triệu phiếu giảm giá, mã giảm giá dựa trên dữ liệu, chương trình giới thiệu cho người mua hàng, chương trình khách hàng thân thiết để thuyết phục khách hàng quen của bạn ở lại, thiết lập gói sản phẩm tự động và khuyến mãi dựa trên vị trí. Best For Built dành cho các doanh nghiệp thuộc mọi ngành dọc và nhà bán lẻ thuộc mọi quy mô trên nền tảng Thương mại điện tử như Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com và Shopware. Được tích hợp với Điểm bán hàng (POS) như Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro. Tích hợp Tự động hóa tiếp thị với các công cụ tiếp thị CRM, CDP và Email như Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend