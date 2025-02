Phần mềm tiếp thị dựa trên vị trí - Ứng dụng phổ biến nhất - Sint Maarten

Cloud4Wi

cloud4wi.com

Cloud4Wi giúp doanh nghiệp khai thác sức mạnh của các địa điểm thực tế. Với nền tảng đám mây của chúng tôi, các doanh nghiệp có thể cung cấp khả năng truy cập WiFi liền mạch, an toàn và mở ra những trải nghiệm nhận biết vị trí sáng tạo, đồng thời thúc đẩy kết quả kinh doanh – mà không cần thêm bất kỳ khối lượng công việc nào cho nhân viên CNTT. Với hơn 150 triệu người dùng di động được kết nối trên 70.000 địa điểm tại hơn 150 quốc gia, Cloud4Wi là đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu – bao gồm Albertsons, Aldi, Burger King, Campari Group, Carmila (Carrefour Group), Guess, Gruppo FS Italiane, Prada Group, Puma, Raia Drogasil và Valentino– để thúc đẩy kết quả kinh doanh. Cloud4Wi cung cấp giải pháp WiFi đám mây cho phép doanh nghiệp cung cấp kết nối WiFi liền mạch và an toàn, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng và thúc đẩy kết quả kinh doanh – mà không cần thêm bất kỳ khối lượng công việc nào cho nhân viên CNTT. Với Cloud4Wi, doanh nghiệp có thể thiết lập và chạy dịch vụ WiFi của mình chỉ sau vài cú nhấp chuột. Họ có thể quản lý và chủ động giám sát các dịch vụ WiFi trên nhiều địa điểm và quốc gia thông qua một bảng điều khiển dựa trên đám mây duy nhất chứa nhật ký và phân tích chi tiết. Sử dụng Cloud4Wi, doanh nghiệp có thể điều chỉnh mọi khía cạnh của WiFi để phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh và người dùng của mình. Họ có thể chọn trong số nhiều tùy chọn tham gia –dựa trên Điểm truy cập được chứng nhận Wi-Fi, WBA OpenRoaming và cổng bị khóa– và có thể dễ dàng tùy chỉnh các cổng đăng ký, từ giao diện đến ngôn ngữ. Nhờ các công cụ tích hợp mạnh mẽ của Cloud4Wi, doanh nghiệp có thể nhanh chóng kết hợp WiFi vào quy trình hoạt động hiện có của mình và dễ dàng quản lý từng bước trải nghiệm của người dùng. Với khung tuân thủ của Cloud4Wi, doanh nghiệp cũng có thể linh hoạt đáp ứng các yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình và tuân thủ các quy định của địa phương trong mọi lĩnh vực. Các doanh nghiệp cuối cùng có thể tận dụng việc tích hợp WiFi để tăng tốc việc thu thập dữ liệu từ người dùng. Không chỉ vậy, họ còn có thể gửi nội dung có liên quan –chẳng hạn như quảng cáo, phiếu giảm giá và khảo sát – dựa trên nhân khẩu học và hành vi của người dùng, đồng thời tận dụng phân tích WiFi để cải thiện các quyết định kinh doanh. Lợi ích: - Tùy chỉnh hoàn toàn các dịch vụ WiFi dành cho khách - Truy cập mạng an toàn với Điểm truy cập Wi-Fi CERTIFIED - Kết nối liền mạch toàn cầu với WBA OpenRoaming - Giám sát chủ động thông qua phân tích, bảng điều khiển và nhật ký - Dễ dàng tích hợp vào quy trình hoạt động hiện tại - Dễ dàng tuân thủ các quy định và quy định bảo vệ dữ liệu nhu cầu cụ thể của công ty Các số liệu bị ảnh hưởng: - Giảm tổng chi phí sở hữu - Đầu tư WiFi được bảo vệ - Không có chi phí ẩn