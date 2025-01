Phần mềm tiếp thị địa phương - Ứng dụng phổ biến nhất - Qatar

dbaPlatform

dbaplatform.com

Các công cụ và giải pháp quảng cáo và niêm yết kỹ thuật số tại địa phương. dbaPlatform giúp doanh nghiệp tăng khả năng hiển thị cho các doanh nghiệp địa phương trên Google, Apple, Bing và các nền tảng tiêu dùng khác. dbaPlatform cung cấp các gói tùy chỉnh: + Quảng cáo do bạn thực hiện + Quảng cáo do bạn thực hiện + Danh sách do bạn thực hiện + Danh sách do bạn thực hiện Một vài tính năng chính trong các giải pháp quảng cáo của chúng tôi bao gồm: + Tạo tài khoản + Cấu hình tài khoản + Giám sát & khắc phục sự cố + Tối ưu hóa nguồn cấp dữ liệu + Trắng -báo cáo nhãn Một số tính năng chính trong giải pháp danh sách của chúng tôi bao gồm: + Tự động hóa và lên lịch các bài đăng trên Google cho các doanh nghiệp có nhiều địa điểm + Báo cáo mở rộng về dữ liệu thông tin chi tiết về Hồ sơ doanh nghiệp trên Google do Google Looker cung cấp + Nhập các bài đánh giá trên Google cho tất cả các vị trí vào một màn hình duy nhất với khả năng phản hồi các đánh giá + Tự động đồng bộ hóa dữ liệu vị trí với các thư mục trực tuyến và công cụ tổng hợp dữ liệu chính trên web và đảm bảo tất cả danh sách trùng lặp đã bị chặn