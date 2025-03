NetHunt

nethunt.com

Nethunt là một công cụ tự động hóa bán hàng thực sự sống bên trong Gmail của bạn và các ứng dụng không gian làm việc khác của Google. Nó giúp các nhóm bán hàng quản lý khách hàng tiềm năng, nuôi dưỡng quan hệ khách hàng, giám sát tiến độ bán hàng và đóng thêm các giao dịch. Thông tin thêm về Nethunt CRM 🙂 Tổ chức cơ sở khách hàng của bạn Sử dụng các tính năng CRM cốt lõi trong Nethunt để tổ chức cơ sở khách hàng của bạn theo cách hiệu quả nhất. ✓ Nói lời tạm biệt với mục nhập dữ liệu tẻ nhạt mãi mãi. ✓ Sử dụng tính năng phòng ngừa trùng lặp Nethunt, để giữ cho dữ liệu của bạn sạch sẽ mọi lúc. ✓ Đồng hồ tính năng các trường cần thiết trên dữ liệu của bạn để đảm bảo rằng bạn đã có những gì bạn cần. ✓ Cơ sở khách hàng của bạn được lưu trữ an toàn ở một nơi, được bảo vệ khỏi rò rỉ hoặc mắt tò mò bằng cách quản lý truy cập thích hợp. Chụp các khách hàng tiềm năng mới thông qua nhiều kênh Nethunt CRM được tích hợp với nhiều công cụ cho phép bạn có được khách hàng tiềm năng mới từ các nguồn khác nhau và lưu trữ liên lạc trong các bản ghi CRM. ✓ Tạo các khách hàng tiềm năng mới từ các cuộc gọi trong và nước ngoài ✓ Biến các cuộc trò chuyện trang web thành khách hàng tiềm năng mới ✓ Nhận khách hàng tiềm năng mới từ các nền tảng truyền thông xã hội ✓ Thêm khách hàng tiềm năng mới vào CRM từ các sứ giả ✓ Chụp khách hàng tiềm năng từ các biểu mẫu web tùy chỉnh Trưởng nhóm và khách hàng phân khúc cơ sở Chia cơ sở khách hàng của bạn thành các phân khúc được nhắm mục tiêu để gửi các sân được cá nhân hóa bằng cách sử dụng các macro khác nhau - tiêu đề công việc, nhu cầu, quy mô công ty và nhiều hơn nữa. ✓ Sử dụng các bộ lọc và chế độ xem tùy chỉnh để phân đoạn danh bạ của bạn. ✓ Lưu số lượng phân đoạn không giới hạn cho chính bạn hoặc chia sẻ chúng với nhóm. ✓ Có các phân đoạn này được cập nhật tự động khi người dùng mới khớp với các tham số nhất định. 💲 Xây dựng đường ống bán hàng Biến danh bạ thành khách hàng tiềm năng và đẩy chúng xuống đường ống đẹp, chức năng. ✓ Thêm các giao dịch mới, giá trị của chúng, xác suất đóng và dự kiến ​​ngày đóng. ✓ Theo dõi tiến trình giao dịch thông qua các giai đoạn đường ống. ✓ Biết doanh thu bị mắc kẹt ở mọi giai đoạn của đường ống ✓ Các khách hàng tiềm năng bị chặn tại chỗ và làm thế nào để đẩy chúng về phía mua. ✓ Tạo một hoặc một số đường ống tùy chỉnh cho các sản phẩm và dịch vụ của bạn. ✓ Xây dựng dự báo mà bạn có thể tin tưởng. Quản lý các nhiệm vụ Tổ chức ngày làm việc của bạn và quản lý khối lượng công việc của nhóm của bạn. Tất cả trong gmail. ✓ Quản lý các nhiệm vụ và cộng tác với nhóm của bạn bên trong Gmail. ✓ Gán các tác vụ tự động theo tiêu chí nhất định hoặc thuật toán vòng tròn. ✓ Liên kết các tác vụ với email và hồ sơ CRM. ✓ Nhận các công việc hàng ngày tiêu hóa để lên kế hoạch cho ngày của bạn. 🤖 Tự động hóa quy trình bán hàng trong Gmail Nethunt CRM cho phép người dùng tự động hóa toàn bộ quy trình bán hàng - từ thu hút khách hàng tiềm năng đến giao dịch giai đoạn đường ống đến thông báo. ✓ Chụp khách hàng tiềm năng từ các nguồn khác nhau và thêm chúng vào CRM của bạn. ✓ Chỉ định các nhà quản lý dẫn đầu và thiết lập các bản sao tự động được cá nhân hóa. ✓ Ưu tiên khách hàng tiềm năng tùy thuộc vào hành vi của họ ✓ Đặt trình tự để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. ✓ Tự động liên kết các cuộc trò chuyện qua email, trò chuyện, cuộc gọi đến hồ sơ CRM. ✓ Có một thuật toán di chuyển dẫn đến giai đoạn đường ống tiếp theo dựa trên phản hồi dẫn đầu. ✓ Tạo các tác vụ tự động cho nhóm. ✓ Đặt thông báo cho nhóm khi những thay đổi quan trọng xảy ra trong đường ống. ✓ Tự động nhập dữ liệu. Tự động hóa email ✓ Tạo các mẫu email cá nhân và chia sẻ trong Gmail. ✓ Viết email lặp đi lặp lại một cách dễ dàng và nhanh chóng. ✓ Cá nhân hóa các mẫu email với các trường tùy chỉnh. ✓ Sử dụng các mẫu email trong thư từ email hàng ngày, chiến dịch email hoặc chuỗi email tự động. Theo dõi email Theo dõi email của bạn mở và nhấp vào gmail. ✓ Biết xem, khi nào và tần suất người nhận xem email của bạn trong thời gian thực. ✓ Biết khi mọi người mở email của bạn để cung cấp thông tin chi tiết cho nhóm của bạn. ✓ Ưu tiên khách hàng tiềm năng dựa trên số lần họ mở email hoặc nhấp vào các liên kết. ✓ Sử dụng theo dõi email cho email thông thường, chiến dịch email và chuỗi email tự động. Các chiến dịch email Gửi các chiến dịch email và các chiến dịch tiếp theo trong Gmail. ✓ Gửi các chiến dịch email đến các phân khúc tùy chỉnh hoặc tất cả cơ sở khách hàng của bạn. ✓ Đặt email tiếp theo cho các chiến dịch email trước đó. ✓ Giám sát các chỉ số chiến dịch: Mở, nhấp chuột, hủy đăng ký, trả lời và trả lời. ✓ Gửi các chiến dịch email qua Gmail, Nethunt SMTP hoặc máy chủ SMTP của riêng bạn. Báo cáo bán hàng Theo dõi các số liệu kinh doanh chính và hiệu suất nhóm với các báo cáo trong Nethunt CRM. ✓ Theo dõi hiệu quả của toàn bộ nhóm và mọi người quản lý một cách riêng biệt - số lượng email đã gửi, bài thuyết trình được thực hiện, các cuộc gọi được thực hiện, v.v. ✓ Phân tích tăng trưởng kinh doanh so với các giai đoạn trước - số lượng giao dịch đóng cũng như doanh thu được tạo ra. ✓ Phân tích doanh thu bằng cách phá vỡ nó bởi một người quản lý, bằng một sản phẩm nhất định, theo quốc gia, v.v. ✓ Theo dõi việc đạt được hạn ngạch của bạn. ✓ Phân tích lý do mất giao dịch. ✓ Xây dựng dự báo bán hàng mà bạn có thể tin tưởng.