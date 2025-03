Phần mềm mô hình ngôn ngữ lớn - Ứng dụng phổ biến nhất - Đài Loan

H2O.ai

H2O.ai là nhà cung cấp nền tảng Machine Learning và AI sáng tạo mã nguồn mở hàng đầu với sứ mệnh dân chủ hóa AI. Nó chắt lọc năng lực kỹ thuật của 30 Kaggle Masters thành các sản phẩm đám mây AI đơn giản dành cho Generative AI và machine learning nhằm giải quyết các vấn đề mạnh mẽ. Khách hàng, cộng đồng và đối tác là những nhà đầu tư chiến lược vào H2O.ai, xây dựng tầm nhìn dài hạn về việc sử dụng AI for Good. Công cụ AI của H2O.ai gồm ML H2O-3 được phân phối, autoML Driverless AI, Hydrogen Torch và Document AI đã chuyển đổi hơn 20.000 tổ chức toàn cầu và hơn một nửa Fortune 500 cũng như các thương hiệu hộ gia đình, bao gồm AT&T, Commonwealth Bank of Australia, PayPal, Chipotle, ADP, Ngày làm việc, IFFCO-Tokio và AES. Chương trình AI for Good của H2O.ai thường xuyên hỗ trợ các nhóm, tổ chức và cộng đồng phi lợi nhuận trong nỗ lực thúc đẩy giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn môi trường, bao gồm xác định các khu vực dễ bị thiên tai và bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng.