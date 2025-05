Phần mềm in nhãn - Ứng dụng phổ biến nhất

Kho ứng dụng web Tìm phần mềm và dịch vụ phù hợp.

Phần mềm in nhãn rất cần thiết để thiết kế và in nhãn cho các nhiệm vụ kinh doanh khác nhau, bao gồm quản lý hàng tồn kho và vận chuyển. Nó cho phép các công ty tạo nhãn tùy chỉnh đáp ứng các thông số kỹ thuật của khách hàng và tiêu chuẩn quy định. Phần mềm này được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động kho bãi, kiểm kê và hậu cần. Phần mềm in nhãn có thể được cung cấp bởi nhà sản xuất phần cứng hoặc nhà cung cấp phần mềm. Nếu lấy riêng thì phải tương thích với các máy in nhãn thông dụng. Ngoài ra, vì hầu hết các nhãn đều có mã vạch nên các giải pháp này thường tích hợp với phần mềm mã vạch để có chức năng liền mạch.