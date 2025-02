Trang web tìm kiếm việc làm - Ứng dụng phổ biến nhất - Eswatini

Indeed

indeed.com

Indeed là một công cụ tìm kiếm danh sách việc làm liên quan đến việc làm trên toàn thế giới của Mỹ được ra mắt vào tháng 11 năm 2004. Đây là công ty con của Recruit Co. Ltd. của Nhật Bản và có trụ sở chính tại Austin, Texas và Stamford, Connecticut cùng với các văn phòng bổ sung trên khắp thế giới. Là một công cụ tìm kiếm một chủ đề, nó cũng là một ví dụ về tìm kiếm dọc. Indeed hiện có sẵn ở hơn 60 quốc gia và 28 ngôn ngữ. Vào tháng 10 năm 2010, Indeed.com đã vượt qua Monster.com để trở thành trang web việc làm có lưu lượng truy cập cao nhất ở Hoa Kỳ. Trang này tổng hợp danh sách việc làm từ hàng nghìn trang web, bao gồm bảng việc làm, công ty nhân sự, hiệp hội và trang tuyển dụng của công ty. Họ tạo ra doanh thu bằng cách bán các tính năng đăng tuyển và sơ yếu lý lịch cao cấp cho nhà tuyển dụng và các công ty đang tuyển dụng. Năm 2011, Indeed bắt đầu cho phép người tìm việc nộp đơn trực tiếp trên trang web của Indeed và cung cấp dịch vụ đăng và lưu trữ sơ yếu lý lịch.