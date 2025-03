Phần mềm trợ lý ảo thông minh - Ứng dụng phổ biến nhất

Kho ứng dụng web Tìm phần mềm và dịch vụ phù hợp.

Trợ lý ảo thông minh (IVA), còn được gọi là đại lý ảo và nhân viên kỹ thuật số, cho phép doanh nghiệp tương tác với khách hàng của họ theo cách trò chuyện. Những tương tác này mô phỏng các cuộc trò chuyện giống con người và được đặc trưng bởi dòng chảy tự nhiên của chúng. Một trong những điểm khác biệt chính giữa IVA và phần mềm chatbot thông thường nằm ở mức độ phức tạp trong khả năng đàm thoại của chúng. Trong khi các chatbot thường hoạt động dựa trên các phản hồi được lập sẵn và gặp khó khăn trong việc hiểu nhiều ý định trong một lần tương tác, IVA tận dụng khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tiên tiến để diễn giải nhiều ý định khác nhau chỉ từ một lời nói. Hơn nữa, IVA có thể hiểu được các phản hồi mà chúng chưa được lập trình rõ ràng nhờ vào thuật toán học máy và học sâu. Điều này cho phép họ liên tục nâng cao hiểu biết về các từ vựng đa dạng, bao gồm cả ngôn ngữ thông tục, đồng thời đưa ra những câu trả lời chính xác và phù hợp với ngữ cảnh hơn theo thời gian. Ngoài ra, IVA có thể điều chỉnh phản hồi dựa trên phân khúc người dùng hoặc thông tin được cung cấp khác, từ đó cung cấp hỗ trợ được cá nhân hóa. IVA thường được chuyên môn hóa cho các vai trò công việc hoặc trường hợp sử dụng cụ thể, chẳng hạn như tiếp thị, dịch vụ khách hàng và bán hàng. Họ cũng có khả năng tích hợp với các hệ thống kinh doanh hiện có, chẳng hạn như phần mềm CRM, cho phép họ sử dụng dữ liệu do con người tạo ra làm đầu vào để cập nhật các hệ thống này. Để được phân loại là Trợ lý ảo thông minh, một sản phẩm phải đáp ứng một số tiêu chí: * NLP hoặc Nhận dạng giọng nói: Khả năng hiểu các yêu cầu đàm thoại thông qua công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên hoặc nhận dạng giọng nói. * Chỉnh sửa luồng hội thoại: Cung cấp cho người dùng các công cụ để chỉnh sửa luồng hội thoại, cho phép tùy chỉnh và tối ưu hóa các tương tác. * Phân tích cuộc hội thoại: Cung cấp các công cụ như trang tổng quan hoặc báo cáo để phân tích các cuộc hội thoại, cho phép doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tương tác của người dùng và cải thiện hiệu suất. * Định tuyến con người: Khả năng định tuyến các cuộc hội thoại đến các đại lý con người khi cần thiết, đảm bảo leo thang liền mạch cho các yêu cầu hoặc tình huống phức tạp cần sự can thiệp của con người. * Khả năng của con người trong vòng lặp: Cho phép khả năng của con người trong vòng lặp để duy trì độ chính xác và khả năng tồn tại, cho phép con người giám sát hoặc can thiệp để sửa lỗi hoặc cải thiện hiệu suất khi cần. Bằng cách đáp ứng các tiêu chí này, IVA trao quyền cho doanh nghiệp mang lại trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa, hiệu quả và hấp dẫn hơn thông qua giao diện trò chuyện.