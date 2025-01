Phần mềm trợ lý ảo thông minh - Ứng dụng phổ biến nhất - Qatar

Dixa

Dixa cho phép các công ty cung cấp dịch vụ khách hàng như mong muốn. Dixa giúp các nhà lãnh đạo dịch vụ khách hàng tạo ra những trải nghiệm dễ dàng cho khách hàng và các nhóm nhằm khơi dậy lòng trung thành. Dixa mang đến cho các nhóm một cái nhìn thống nhất về tất cả các cuộc hội thoại, mang lại cho khách hàng sự thuận tiện khi tiếp cận kênh ưa thích của họ và mang đến cho lãnh đạo những hiểu biết sâu sắc để liên tục cải thiện trải nghiệm dịch vụ. Nền tảng dịch vụ khách hàng đàm thoại của Dixa kết hợp AI mạnh mẽ với sự tiếp xúc của con người để mang lại trải nghiệm dịch vụ được cá nhân hóa cao và mở rộng quy mô khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Các nhóm và khách hàng của họ được hưởng lợi từ sự hài lòng cao hơn trong khi tự động hóa giúp tăng hiệu suất và hiệu suất dịch vụ, cuối cùng mang lại giá trị kinh doanh thực sự. Nhóm hỗ trợ khách hàng thành công tận tâm của Dixa đảm bảo rằng bạn sẽ bắt đầu hoạt động nhanh chóng và hợp tác với bạn trên hành trình đạt được điều mà Dixa gọi là Tình bạn với khách hàng. Dixa hỗ trợ hơn 30 triệu cuộc trò chuyện mỗi năm và được các thương hiệu hàng đầu như Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print và Wistia tin tưởng. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập dixa.com. Với các tính năng nhận dạng khách hàng, Dixa giúp bạn có thể biết rõ khách hàng của mình ngay khi họ tiếp cận. Dixa thực hiện điều này bằng cách hiển thị lịch sử trò chuyện của từng khách hàng với doanh nghiệp của bạn theo dòng thời gian cũng như lịch sử đặt hàng của họ ngay lập tức. Điều này đảm bảo các nhóm có thông tin họ cần để giải quyết các thắc mắc của khách hàng nhanh hơn đồng thời cung cấp nhiều hỗ trợ được cá nhân hóa hơn. Giá cả linh hoạt và khả năng mở rộng toàn cầu cho phép bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn cần và tăng hoặc giảm quy mô mà không phải tốn thêm chi phí hoặc nỗ lực. Tất cả các loại cuộc trò chuyện (điện thoại, email, trò chuyện, Facebook Messenger, Instagram, Twitter và WhatsApp) được xếp vào hàng đợi và tự động chuyển đến các tổng đài viên thích hợp trong khi dữ liệu cuộc trò chuyện được chuyển sang phân tích thời gian thực. Các tính năng của Dixa bao gồm VoIP, IVR, gọi lại, nhấp để gọi, ghi âm cuộc gọi, tự động hóa, phản hồi nhanh, tiện ích trò chuyện có thể tùy chỉnh, báo cáo lịch sử và thời gian thực cũng như định tuyến nâng cao. Giao diện thân thiện với người dùng và thiết lập dễ dàng của Dixa được tạo ra để nâng cao trải nghiệm của tổng đài viên và cho phép các nhóm tập trung vào khách hàng chứ không phải phần mềm. Được xây dựng cho các trung tâm cuộc gọi đến, trung tâm liên hệ đa kênh và các doanh nghiệp nhỏ trên toàn thế giới, Dixa cung cấp cho các đại lý các công cụ để cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt, từ đó tạo ra mối liên kết bền chặt hơn giữa thương hiệu và khách hàng.