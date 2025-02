Dịch vụ nhắn tin tức thời - Ứng dụng phổ biến nhất - Togo

Skype

Skype là một ứng dụng viễn thông chuyên cung cấp trò chuyện video và cuộc gọi thoại giữa các máy tính, máy tính bảng, thiết bị di động, bảng điều khiển Xbox One và smartwatch qua internet. Skype cũng cung cấp dịch vụ nhắn tin tức thời. Người dùng có thể truyền văn bản, video, âm thanh và hình ảnh. Skype cho phép các cuộc gọi hội nghị video. Vào cuối năm 2010, đã có hơn 660 triệu người dùng trên toàn thế giới, với hơn 300 triệu người được ước tính hoạt động mỗi tháng kể từ tháng 8 năm 2015. Vào một thời điểm vào tháng 2 năm 2012, đã có 34 triệu người dùng trực tuyến trên Skype. Được sử dụng bởi 100 triệu người hàng tháng và 40 triệu người hàng ngày. Đó là sự gia tăng 70% số lượng người dùng hàng ngày từ tháng trước, do đại dịch Covid-19. Đầu tiên được phát hành vào tháng 8 năm 2003, Skype được tạo ra bởi Thụy Điển Niklas Zennström và Dane Janus Friis, hợp tác với AHTI Heinla , Priit Kasealu, Jaan Tallinn và Toivo Annus, người Eston đã phát triển phụ trợ ngang hàng cũng được sử dụng trong Ứng dụng chia sẻ âm nhạc Kazaa. Vào tháng 9 năm 2005, eBay đã mua Skype với giá 2,6 tỷ USD. Vào tháng 9 năm 2009, Silver Lake, Andreessen Horowitz và Ủy ban Đầu tư Kế hoạch Hưu trí Canada đã công bố việc mua lại 65% Skype với giá 1,9 tỷ đô la từ eBay, được quy cho doanh nghiệp một giá trị thị trường là 2,92 tỷ đô la. Microsoft đã mua Skype vào tháng 5 năm 2011 với giá 8,5 tỷ đô la. Trụ sở bộ phận của Skype ở Luxembourg, nhưng hầu hết các nhóm phát triển và 44% nhân viên của bộ phận vẫn nằm ở Tallinn và Tartu, Estonia.skype cho phép người dùng giao tiếp qua Internet bằng giọng nói, sử dụng micrô, bằng video sử dụng webcam, và bằng tin nhắn tức thời. Skype thực hiện mô hình kinh doanh tự do với các cuộc gọi Skype-to-Skype được miễn phí, trong khi các cuộc gọi đến điện thoại cố định và điện thoại di động (qua mạng điện thoại truyền thống) được tính phí thông qua hệ thống tài khoản người dùng dựa trên ghi nợ có tên Skype Credit. Một số quản trị viên mạng đã cấm Skype trên mạng doanh nghiệp, chính phủ, nhà và giáo dục, trích dẫn những lý do như sử dụng tài nguyên không phù hợp, sử dụng băng thông quá mức và các mối quan tâm bảo mật. Skype đã được cung cấp hoàn toàn bởi các siêu mẫu do Microsoft điều hành kể từ tháng 5 năm 2012. Tiết lộ giám sát hàng loạt năm 2013 cho thấy Microsoft đã cấp cho các cơ quan tình báo truy cập vào các siêu mã và nội dung truyền thông Skype. Skype từ dịch vụ ngang hàng đến dịch vụ Azure tập trung và điều chỉnh các giao diện người dùng của Ứng dụng để làm cho tin nhắn dựa trên văn bản nổi bật hơn so với việc gọi giọng nói. Skype cho Windows, iOS, Android, Mac và Linux đã nhận được đại tu đáng kể, có thể nhìn thấy.