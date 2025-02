Phần mềm Thanh toán trả góp và Mua ngay Trả sau (BNPL) - Ứng dụng phổ biến nhất - Singapore

GoCardless

gocardless.com

GoCardless đang thực hiện sứ mệnh trở thành mạng thanh toán ngân hàng thế giới. Giúp người dân và doanh nghiệp thoát khỏi những phiền toái và chi phí của các phương thức thanh toán lỗi thời bằng các giải pháp thanh toán trực tiếp qua ngân hàng đơn giản và an toàn. Thu thập các khoản thanh toán ngay lập tức, một lần. Hoặc thanh toán định kỳ tự động. Và sử dụng các tiện ích bổ sung của chúng tôi để tự động khôi phục các khoản thanh toán không thành công (trung bình khôi phục 70%) và chống gian lận mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm thanh toán của khách hàng. Với GoCardless, bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, giành được và giữ chân nhiều khách hàng hơn, được thanh toán đúng hạn và giảm bớt căng thẳng. Hơn 75.000 doanh nghiệp trên khắp thế giới tin tưởng chúng tôi hỗ trợ thanh toán cho họ, bao gồm các tên tuổi toàn cầu như DocuSign, Carrefour, Hội đồng tị nạn Na Uy, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey và UNHCR. Chúng tôi cho phép họ thu các khoản thanh toán từ hơn 30 quốc gia, xử lý hơn 30 tỷ USD mỗi năm. Và các sản phẩm của chúng tôi rất linh hoạt theo cách bạn muốn sử dụng – cho dù bạn muốn sử dụng chúng một mình với bảng điều khiển trực tuyến dễ sử dụng của chúng tôi hay kết nối với một trong hơn 350 hệ thống mà bạn có thể đã sử dụng để điều hành doanh nghiệp của mình hoặc xây dựng tích hợp tùy chỉnh của riêng bạn với API của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện sứ mệnh này từ năm 2011 và hiện có một đội ngũ đáng kinh ngạc gồm hơn 700 chuyên gia thanh toán trên khắp Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Pháp và Úc. Trên thực tế, bạn có thể đã nghe nói về chúng tôi trước đây – chúng tôi đã được đưa tin trên BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review và hàng trăm trang khác. Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy truy cập gocardless.com