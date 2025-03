Nền tảng tiếp thị có ảnh hưởng - Ứng dụng phổ biến nhất - Hoa Kỳ

Lefty

lefty.io

Lefty là một nền tảng tiếp thị có ảnh hưởng từ đầu đến cuối được xây dựng cho các thương hiệu phong cách sống hàng đầu. Lefty giúp các thương hiệu và đại lý quản lý các chương trình có ảnh hưởng hiệu quả nhất: phát hiện và đánh giá nhân tài, quản lý mối quan hệ, báo cáo chiến dịch tự động, đo lường hiệu suất và so sánh điểm chuẩn cạnh tranh. Lefty là thành viên của nhóm The Independents. The Independents là một nhóm tiếp thị và truyền thông toàn cầu dành cho các nhà lãnh đạo ngành về lĩnh vực sang trọng và phong cách sống. Được hình thành thông qua sự kết hợp của Karla Otto, K2, The Qode, Lefty và Bureau Betak. Văn phòng: Paris, London, Milan, Munich, New York, Los Angeles, Tokyo, Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh, Seoul, Dubai. Thêm thông tin tại https://www.lefty.io.