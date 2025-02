Nền tảng tiếp thị có ảnh hưởng - Ứng dụng phổ biến nhất - Somalia

The Cirqle

thecirqle.com

Cirqle là một nền tảng tiếp thị có ảnh hưởng hiện đại dành cho các nhà quảng cáo để thực hiện các chiến dịch toàn diện dành cho người sáng tạo. Nền tảng này cung cấp quyền truy cập cho 1 triệu người sáng tạo được hỗ trợ bởi các chiến dịch xã hội trả phí trên Meta, Instagram và TikTok để tăng RoAS, Phạm vi tiếp cận, Mức độ tương tác và giảm chi phí thu hút Khách hàng. Nền tảng phần mềm của Cirqle hợp lý hóa công việc của người có ảnh hưởng chất lượng cao được hỗ trợ bởi một nhóm các nhà chiến lược sáng tạo. Công việc bao gồm từ việc dễ dàng kích hoạt những người có ảnh hưởng để nâng cao nhận thức về thương hiệu và bán hàng, cho đến phê duyệt/mở rộng nội dung một cách liền mạch để phổ biến các kênh thương hiệu hoặc nhanh chóng thử nghiệm các vị trí (quảng cáo) mới để thúc đẩy tăng trưởng. Khách hàng nhận thấy chi phí sản xuất và mua lại tổng thể giảm trung bình từ 30-50%, đồng thời tăng RoAS và hiệu suất lên tới 10 lần khi hợp tác với The Cirqle cho nội dung do người sáng tạo sản xuất so với quảng cáo của chính họ (BAU) và các phương pháp sản xuất nội dung cũ.