Nền tảng tiếp thị có ảnh hưởng - Ứng dụng phổ biến nhất - Pakistan

HypeAuditor

hypeauditor.com

HypeAuditor là một công ty SaaS cung cấp các giải pháp phức tạp cho các thương hiệu, đại lý và nền tảng giao dịch với những người có ảnh hưởng. HypeAuditor đã phát triển một bộ công cụ và báo cáo toàn diện để phân tích những người có ảnh hưởng trên Instagram, YouTube, TikTok, Twitch và Twitter, đồng thời lên kế hoạch cho các chiến dịch tiếp thị. Bộ công cụ này giúp khám phá và so sánh chất lượng tài khoản của những người có ảnh hưởng, xác minh tính xác thực đối tượng của họ và phân tích nhân khẩu học của đối tượng. Giải pháp quản lý chiến dịch cho phép doanh nghiệp tạo kế hoạch truyền thông có thương hiệu cho các chiến dịch có ảnh hưởng, quản lý và tự động hóa các chiến dịch bằng các tính năng dựa trên AI và theo dõi hiệu suất của chúng. HypeAuditor cung cấp một loạt các báo cáo Phân tích thị trường được thiết kế để cung cấp cho doanh nghiệp những hiểu biết sâu sắc về ngành và bối cảnh tiếp thị có ảnh hưởng ở các quốc gia và thị trường thích hợp khác nhau. Các báo cáo bao gồm Phân tích đối thủ cạnh tranh để khám phá các chiến lược gây ảnh hưởng của các thương hiệu cạnh tranh. Báo cáo So sánh đối thủ cạnh tranh giúp so sánh nhiều thương hiệu cạnh nhau. Tất cả các dịch vụ đều dựa trên thuật toán AI, cho phép HypeAuditor xác định các mẫu hành vi và phát hiện các tài khoản đáng ngờ. Mục tiêu của HypeAuditor là cung cấp giải pháp phân tích tối ưu để đảm bảo khách hàng của công ty làm việc hiệu quả nhất có thể với những người tạo phương tiện truyền thông xã hội.