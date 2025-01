Nền tảng tiếp thị có ảnh hưởng - Ứng dụng phổ biến nhất - Philippines

Vyrill

vyrill.com

Với nội dung video tăng trưởng 400% so với cùng kỳ năm trước, các thương hiệu và nhà bán lẻ phải đối mặt với một vấn đề lớn. Bạn có biết rằng: * 2,16 giờ được dành hàng ngày trên thiết bị di động để xem video * Hơn 700 giờ video được tải lên mỗi phút trên YouTube * Hơn 5 tỷ video được xem mỗi ngày trên YouTube * 85% người mua hàng xem video trước khi mua sản phẩm * Người mua hàng tin tưởng vào đánh giá video hơn gấp 20 lần so với đánh giá bằng văn bản Làm cách nào để bạn tìm thấy những thông tin chi tiết quan trọng về sản phẩm và khách hàng ẩn trong những video này? Hãy tưởng tượng nguồn lực, thời gian và sự tập trung cần có để hiểu được lượng nội dung video khổng lồ này. Và bởi vì tất cả những video này đều không thể tìm kiếm được - chúng không hữu ích. Đó là lý do tại sao Vyrill đang đào tạo máy móc để thu, xem và phân tích nội dung video ở quy mô lớn. Vyrill giúp các thương hiệu và nhà bán lẻ hiểu rõ hơn về người tiêu dùng từ dữ liệu video để cải thiện sản phẩm của họ, tăng mức độ tương tác của khách hàng và thúc đẩy doanh số thương mại điện tử. Nền tảng AI của Vyrill phân tích mọi video ở hơn 15 chiều và hơn 70 bộ lọc, cho phép các thương hiệu nắm bắt được ai, cái gì, ở đâu và khi nào – bên trong hàng triệu video. Vyrill tự động cung cấp các phân tích và thông tin chuyên sâu hữu ích: * Khai thác các xu hướng, con người, chủ đề và sự kiện theo thời gian thực về thương hiệu của bạn * Hiểu được cảm xúc tích cực và tiêu cực về sản phẩm của bạn * Giải thích các cuộc trò chuyện video để đảm bảo an toàn cho thương hiệu, bao gồm ngôn từ tục tĩu, bạo lực, v.v. * Tìm hiểu những hiểu biết sâu sắc về cạnh tranh * Khởi động các chiến dịch để thu hút các video đánh giá mới về thương hiệu và sản phẩm của bạn * Chạy lời nhắc AI tổng hợp để trả lời các câu hỏi chính trong dữ liệu video của bạn