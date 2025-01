Nền tảng AR công nghiệp - Ứng dụng phổ biến nhất - Qatar

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning là một công ty cung cấp phần mềm B2B dưới dạng dịch vụ (SaaS) chuyên hỗ trợ từ xa. Nó cung cấp các dịch vụ cộng tác video thế hệ tiếp theo cho phép các chuyên gia của công ty làm việc gần như song song với bất kỳ ai cần trợ giúp, ở bất kỳ đâu trên thế giới. Giải pháp dựa trên đám mây của công ty áp dụng các tính năng thực tế tăng cường, bao gồm việc hợp nhất hai luồng video và sử dụng chú thích 3D để cải thiện khả năng liên lạc theo thời gian thực và giải quyết các vấn đề khó khăn. Help Lightning được sử dụng để cài đặt, kiểm tra, đào tạo, bảo trì và sửa chữa các thiết bị và sản phẩm phức tạp. Với Help Lightning, khách hàng sẽ thấy những cải thiện hiệu suất ngay lập tức, bao gồm tăng tỷ lệ sửa chữa lần đầu, ít xe lăn bánh hơn, mở rộng năng lực lực lượng lao động và tăng mức độ hài lòng của khách hàng cuối đồng thời nâng cao doanh thu dịch vụ và tỷ suất lợi nhuận.