Phần mềm theo dõi cuộc gọi đến - Ứng dụng phổ biến nhất - Somalia

Truly

truly.co

Giới thiệu nền tảng Tối ưu hóa quy trình bán hàng đầu tiên cho Salesforce, không cần nhập dữ liệu thủ công. Không giống như các công cụ bán hàng giúp đại diện cập nhật CRM dễ dàng hơn, Truly loại bỏ hoàn toàn nhu cầu này. - Sản phẩm Truly Capture (email, giọng nói, cuộc họp trên web, tin nhắn) tự động thu thập nhiều dữ liệu hoạt động trong lực lượng bán hàng hơn bất kỳ sản phẩm cạnh tranh nào (nhiều email hơn 68% so với các công cụ tương tác bán hàng như Outreach, nhiều cuộc gọi hơn 33% so với phần mềm trung tâm cuộc gọi như LiveOps, 6% nhiều cuộc họp trên web hơn các công cụ thông tin hội thoại như Gong) - AI thực sự làm phong phú thêm tất cả dữ liệu hoạt động của bạn và cung cấp siêu dữ liệu có cấu trúc, có thể báo cáo trong Salesforce. Phiên âm giúp nội dung hội thoại của bạn có thể báo cáo và tìm kiếm được trong lực lượng bán hàng. Phân tích hội thoại hiển thị cho bạn 'thời gian đàm thoại thực sự'. Thông tin liên hệ tiết lộ thâm niên và danh tính của những người mà bạn đang trò chuyện trong các cuộc họp trên web. Ghi chú cuộc gọi AI tóm tắt những gì xảy ra trong cuộc gọi - Trình tối ưu hóa quy trình bán hàng cho phép bạn tự động hóa tất cả việc nhập dữ liệu (tạo liên hệ, cơ hội thăng tiến, cập nhật bố trí, liệt kê đối thủ cạnh tranh và hơn thế nữa!). Phân tích kênh tự động lập mô hình kênh của bạn để cung cấp cho bạn báo cáo/thông tin chi tiết về hiệu suất bán hàng của bạn. Trình tối ưu hóa quy trình cho phép bạn kiểm tra xem liệu bất kỳ khía cạnh nào trong quy trình bán hàng của bạn có được tuân thủ hay không VÀ chứng minh mức độ cải thiện chuyển đổi kênh. Tự động hóa quy trình doanh thu cho phép bạn thực hiện các quy trình hoạt động và tự động hóa chúng cho các đại diện, để đảm bảo thực hiện nhất quán hơn và lấy lại hàng giờ mỗi tuần.