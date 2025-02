Phần mềm nhận dạng hình ảnh - Ứng dụng phổ biến nhất - Somalia

Imagga

Imagga là một nền tảng API dựa trên đám mây và tại chỗ để gắn thẻ hình ảnh và video tự động dành cho nhà phát triển, doanh nghiệp và doanh nghiệp. Công nghệ của Imagga giúp các công ty hiểu được bộ sưu tập hình ảnh và video động và quy mô lớn của họ. Hiện tại (tính đến tháng 10 năm 2017) được hơn 11.500 nhà phát triển và hơn 220 doanh nghiệp trên toàn thế giới sử dụng và đã nhận được nhiều giải thưởng cũng như sự công nhận trên toàn thế giới như Nhà cung cấp công nghệ tốt nhất tại South Summit '15 của HM The King of Spain, Global Champion in News and Media at World Giải thưởng Summit '16 của Liên Hợp Quốc và Nhà đổi mới toàn cầu về Phân tích hình ảnh '16 của IDC, cùng nhiều giải thưởng khác. Là nhà tiên phong và đổi mới toàn cầu trong việc gắn thẻ hình ảnh như một không gian dịch vụ - công ty đã vận hành API đám mây từ năm 2011 và các công nghệ tự động gắn thẻ và phân loại tự động hàng đầu kể từ năm 2013. Ngoài công nghệ nhận dạng hình ảnh, Imagga còn cung cấp nền tảng API dựa trên đám mây để nhận dạng, gắn thẻ và phân loại hình ảnh tự động, cho phép các nhà phát triển và doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng và giải pháp hiểu hình ảnh. Công nghệ này cũng có thể được cung cấp dưới dạng cài đặt tại chỗ nếu cần. Công nghệ nhận dạng hình ảnh của Imagga tự động hóa hoàn toàn quá trình gán từ khóa và/hoặc danh mục theo miền cụ thể cho hình ảnh. Giải pháp có thể mở rộng theo chiều ngang và có thể xử lý mọi tải hình ảnh cần được phân tích và chú thích. Nó có thể thích ứng với nhu cầu của khách hàng bằng vòng đào tạo và/hoặc phản hồi tùy chỉnh. Được bao bọc trong một API rất dễ tích hợp trên đám mây hoặc tại chỗ, nó có thể đi vào sản xuất sau vài giờ.