Phần mềm xác minh danh tính - Ứng dụng phổ biến nhất - Turkmenistan

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify hợp lý hóa/tự động hóa quy trình lặp đi lặp lại để thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng, nhân viên hoặc người xin việc mới. Nó cho phép người dùng cung cấp tất cả dữ liệu của họ thông qua thiết bị của họ một cách thông minh, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Khi các tổ chức thường xuyên tuyển dụng, họ gặp vấn đề trong việc tìm kiếm dữ liệu hoặc tài liệu từ nhân viên mới của mình. Điều này có thể có nghĩa là các chuyên gia nhân sự bận rộn cần phải liên tục gửi email, cuộc gọi hoặc tin nhắn để cố lấy một hoặc hai tài liệu quan trọng nhằm giảm bớt rủi ro và lo lắng về việc không có ID, giấy phép lao động hoặc POA chính xác trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như kiểm toán bất ngờ PlanetVerify cung cấp Bảng điều khiển rất đơn giản được lưu trữ trên Microsoft Azure để tự động hóa quy trình này một cách an toàn và có thể được thiết lập chỉ trong vài phút. Người dùng chọn mục cần thu và nhấn GỬI tới một hoặc nhiều đối tác. Sau đó, những người này có thể phản hồi bằng thiết bị của chính họ, nhập các mục dữ liệu và sử dụng máy ảnh của họ để ghi tài liệu. Người dùng sẽ được gửi lời nhắc qua email/SMS nếu thiếu bất cứ điều gì và sau khi mọi thứ hoàn tất, bạn sẽ được thông báo - công việc đã hoàn tất! Ngoài việc tiết kiệm thời gian truy tìm, toàn bộ dữ liệu đều do nhân viên nhập nên không cần nhập kép. PlanetVerify thậm chí còn xác minh các mục như số IBAN tại điểm truy cập để không còn phải sao chép số ngân hàng dài và thường bị sai. Bạn có thể dễ dàng truy cập các công cụ xác minh tùy chọn khác trên Bảng điều khiển PlanetVerify. Các quy tắc lưu trữ và thanh lọc theo lịch trình có thể được thiết lập để đảm bảo dữ liệu không bị lưu giữ vượt quá yêu cầu pháp lý và đặc biệt nếu người nộp đơn bị từ chối công việc. Nếu tài liệu không chính xác hoặc không đủ chất lượng, chỉ cần nhấn nút từ chối và chọn lý do từ danh sách thả xuống - nhân viên sẽ được thông báo. Không giống như trường hợp email nhận dữ liệu cá nhân ở dạng nguồn cấp dữ liệu nhỏ giọt với nhiều tệp đính kèm không xác định và rủi ro, PlanetVerify hiển thị tất cả các mục không có rủi ro cho người dùng trong một hồ sơ một màn hình gọn gàng trên Trang tổng quan. Không cần phân loại và lưu trữ vì tất cả đều được PlanetVerify thực hiện tự động. PlanetVerify là đối tác của Docusign cũng cung cấp các nhu cầu Ký điện tử được tích hợp đầy đủ, do đó, hợp đồng lao động có thể được đưa vào yêu cầu dữ liệu và được cá nhân ký ngay lập tức trên thiết bị của họ.