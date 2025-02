Phần mềm HRMS & HCM - Ứng dụng phổ biến nhất - Tajikistan

ChartHop

charthop.com

ChartHop is a dynamic People Operations Platform that connects and visualizes all your people data to empower your organization through insights, alignment, and action. Charthop đang thực hiện nhiệm vụ tạo ra sự minh bạch lành mạnh trong các tổ chức, để nhân viên và tổ chức phát triển mạnh. A dynamic People Operations Platform, ChartHop connects and visualizes people data to empower organizations through insights, alignment, and action. Bringing a fresh approach to HR, ChartHop’s People Operations Platform is the unified source for people data and the main point of action for day-to-day programs, processes, and initiatives. Từ mọi người và giám đốc điều hành tài chính đến các nhà quản lý và nhân viên, Charthop được thiết kế cho tất cả mọi người trong tổ chức. Charthop chơi tốt với hàng chục nền tảng thông qua các tích hợp mạnh mẽ trên toàn bộ công nghệ nhân sự và phục vụ các công ty như 1Password, Yipitdata, BetterCloud và Starburst. Được thành lập vào năm 2019 bởi Ian White, Charthop được hỗ trợ bởi Andreessen Horowitz và Cox Enterprises.