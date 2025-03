Creatio

Creatio là nhà cung cấp toàn cầu nền tảng không cần mã để tự động hóa quy trình làm việc và CRM với mức độ tự do tối đa. Hàng triệu quy trình làm việc được đưa ra trên nền tảng của họ hàng ngày tại 100 quốc gia bởi hàng nghìn khách hàng. Sự chăm sóc chân thành dành cho khách hàng và đối tác của họ là một phần đặc trưng của Creatio DNA. Các dịch vụ của Creatio bao gồm nền tảng không cần mã (Studio Creatio), ứng dụng CRM (tiếp thị, bán hàng và dịch vụ), quy trình làm việc của ngành cho 20 ngành dọc và tiện ích bổ sung thị trường. Họ giúp khách hàng số hóa quy trình làm việc, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và nhân viên, đồng thời nâng cao hiệu quả của các nhóm thương mại và vận hành. Creatio được công nhận là Người dẫn đầu và Người có thành tích xuất sắc trong nhiều báo cáo của Gartner và Forrester. Các sản phẩm của Creatio nhận được những đánh giá tích cực của người dùng cuối trên các cổng ngang hàng. Khách hàng của họ được hưởng quyền tự do sở hữu hệ thống tự động hóa của bạn. Sự tự do được cung cấp thông qua khả năng tùy chỉnh không giới hạn, khả năng xây dựng ứng dụng mà không cần dòng mã cũng như vô số các mẫu và trình kết nối sẵn sàng sử dụng. Nền tảng của họ trao quyền cho những người lao động tri thức xây dựng các ứng dụng không cần mã đồng thời tăng cường năng lực tổ chức. Họ tin vào sự chăm sóc chân thành. Họ xây dựng mối quan hệ chân thành với khách hàng và đối tác bằng cách chung tay trước rồi mới nghĩ đến kinh doanh, giao tiếp minh bạch và cởi mở, lắng nghe, điều chỉnh và mang lại giá trị. Creatio là một công ty của Mỹ có trụ sở tại Boston, MA. Họ có hơn 700 nhân viên tại sáu văn phòng và hiện diện địa phương ở 25 quốc gia. Creatio có mối quan hệ lâu dài với một số tổ chức thành công nhất thế giới bao gồm AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group và nhiều tổ chức khác. Creatio hợp tác với 700 GSI và các nhà tích hợp địa phương. Văn hóa của họ là sự quan tâm chân thành đến khách hàng và đối tác, niềm đam mê, nỗ lực hết mình và luôn lạc quan.