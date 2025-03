Phần mềm AI sáng tạo - Ứng dụng phổ biến nhất - Tanzania

D-ID

d-id.com

D-ID là một mối quan hệ của sự đổi mới trong bối cảnh AI tổng quát, chuyển đổi các bức ảnh vẫn thành các câu chuyện video AI năng động và trải nghiệm tương tác có những người kỹ thuật số. API mạnh mẽ của nó là duy nhất trong khả năng cho phép tạo video thời gian thực, là trung tâm để phát trực tiếp và tham gia tương tác giữa các lĩnh vực như Trải nghiệm khách hàng (CX), tiếp thị và học tập và phát triển. Studio và ứng dụng di động Creative Creative Creative ™ và các ứng dụng di động mở rộng phạm vi sáng tạo của D-ID, đơn giản hóa việc tạo và tùy chỉnh các video do AI tạo ra và thực hiện cam kết của D-ID trong việc làm phong phú giao tiếp kỹ thuật số.