Phần mềm AI sáng tạo - Ứng dụng phổ biến nhất - Syria

Podscribe là nền tảng xác minh và phân bổ tự động độc lập cho quảng cáo podcast. Với sự kết hợp giữa AI và đánh giá của con người, chúng tôi xác minh hơn chục yếu tố để đảm bảo quảng cáo podcast của bạn chạy hoàn hảo. Những yếu tố như vậy bao gồm: - quảng cáo / URL chính xác - Sự tách biệt cạnh tranh - chiều dài chính xác - vị trí chính xác (ví dụ: giữa và đầu video) - không xếp chồng lên nhau sau 4 quảng cáo khác - thương hiệu an toàn Chúng tôi cũng sử dụng sự kết hợp giữa AI + đánh giá con người để cung cấp điểm số an toàn thương hiệu con người trên quy mô lớn đầu tiên và duy nhất trong ngành (dựa trên tiêu chuẩn IAB/GARM). Những điểm số đáng tin cậy này mang lại cho nhà quảng cáo sự tự tin khi mua hàng, đặc biệt là trên các podcast nhỏ hơn ít được biết đến hơn. Hãy xem cách chúng tôi có thể cải thiện ROI podcast / YouTube của bạn ngay hôm nay, tăng gấp 5 lần hiệu suất của nhóm nội bộ và giảm bớt lo lắng về an toàn thương hiệu của bạn!