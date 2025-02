Phần mềm trò chơi hóa - Ứng dụng phổ biến nhất - Tunisia

Centrical

centrical.com

Centricalis Một nền tảng trải nghiệm hiệu suất của nhân viên do AI cung cấp, thúc đẩy trải nghiệm khách hàng tốt nhất trong lớp cho các thương hiệu hàng đầu thế giới thông qua sự thành công và tăng trưởng của đại lý tiền tuyến. Nền tảng này cung cấp trải nghiệm nhân viên thống nhất với quản lý hiệu suất thời gian thực, microlearning thích ứng, huấn luyện chạy bằng AI, quản lý chất lượng và VOE, thông qua một giải pháp được chơi để giúp các tổ chức cải thiện năng suất và bán hàng, giảm chi phí, tiêu hao thấp hơn và tăng sự hài lòng của khách hàng . Centrical được thành lập vào năm 2013 và phục vụ khách hàng tại 150 quốc gia bằng 40 ngôn ngữ khác nhau. Centrical có các văn phòng tại New York, Tel-Aviv và London và khách hàng bao gồm các doanh nghiệp đa quốc gia hàng đầu như Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial, v.v.