Phần mềm nền tảng giao tiếp của nhân viên tuyến đầu - Ứng dụng phổ biến nhất - Sint Maarten

Element

element.io

Element là một nền tảng truyền thông an toàn được xây dựng trên Matrix: một giao thức được mã hóa phi tập trung và đầu cuối. Tập hợp các nhóm của bạn lại với nhau, tăng năng suất và sự hài lòng tại nơi làm việc trong khi vẫn duy trì toàn quyền sở hữu dữ liệu của bạn. Element dẫn đầu trong báo cáo Forrester Wave: Truyền thông an toàn. Dễ dàng cộng tác với các đối tác, nhà cung cấp hoặc khách hàng của bạn bằng cuộc gọi điện video và nhắn tin tức thời: như email cho thế kỷ 21. Bạn thậm chí có thể kết nối các tài khoản Slack, MS Teams, WhatsApp của mình. Mặt khác, Element có thể được đóng đối với các môi trường bảo mật cao bằng cách sử dụng các cổng biên giới và miền chéo an toàn, thậm chí cả các hoạt động triển khai không giới hạn. Được xây dựng trên Matrix, mạng không có điểm lỗi nào nhờ kiến ​​trúc mạng phi tập trung, khiến nó trở nên hoàn hảo cho các môi trường quan trọng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để khám phá cách doanh nghiệp của bạn có thể hưởng lợi từ Element.