Nền tảng làm việc tự do - Ứng dụng phổ biến nhất - Thái Lan

Fiverr là một thị trường trực tuyến cho các dịch vụ tự do. Công ty cung cấp một nền tảng cho các dịch giả tự do cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên toàn thế giới. Fiverr ở đây để giúp đỡ. Với thị trường trực tuyến hàng đầu cho các dịch vụ tự do kỹ thuật số, Fiverr cung cấp quyền truy cập tức thì vào mạng lưới tự do từ xa toàn cầu. Fiverr kết nối các doanh nhân với các chuyên gia để giúp họ thực hiện mọi ý tưởng tuyệt vời. Cho dù bạn cần một loạt các dịch vụ để xây dựng doanh nghiệp của bạn từ đầu hay một chuyên gia để hoàn thành một công việc hoàn hảo, Fiverr cung cấp một thế giới của những người làm việc tự do sáng tạo. Đó là công việc chất lượng theo yêu cầu, ngay trong tầm tay của bạn. Chào mừng bạn đến với cộng đồng tự do kỹ thuật số giá cả phải chăng và hiệu quả nhất thế giới. Tìm kiếm, lọc và chọn từ hàng ngàn người làm việc tự do trên hơn 400 loại dịch vụ khác nhau: * Lập trình & Công nghệ: Dịch vụ lập trình, Người tạo trang web, Nhà phát triển ứng dụng di động * Đồ họa & Thiết kế: Nhà thiết kế ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Người tạo logo, họa sĩ minh họa, Flyers & Biểu ngữ thiết kế * Tiếp thị kỹ thuật số: Tiếp thị truyền thông xã hội, SEO, trợ lý ảo làm tăng tốc độ kinh doanh của bạn * Viết & Dịch: Bản dịch, Blog và Viết bài, Hiệu thử & Chỉnh sửa * Video & Animation: Video thiết kế hoạt hình, hoạt hình 3D, Trình chỉnh sửa video, giọng nói Over * Bài hát âm nhạc & âm thanh, video âm nhạc, sản xuất * Hoạt động kinh doanh: Khuyến khích & Kế hoạch kinh doanh, Chiến lược tài chính, dữ liệu người dùng, thương hiệu Bất cứ điều gì bạn cần - tìm dịch vụ tự do phù hợp trên Fiverr! Cho các doanh nhân và doanh nghiệp: * Nhận các dự án của bạn được giao vào thời gian của bạn và trong ngân sách của bạn * Tìm một người làm việc tự do ngay lập tức và thuê khi sẵn sàng * Đọc xếp hạng người bán Fiverr và đánh giá của khách hàng để chọn kết hợp hoàn hảo cho dự án của bạn * Thưởng thức giao tiếp cởi mở trên tất cả các mặt trận, mọi lúc Cho những người làm việc tự do: * Có được quyền truy cập vào một nhóm doanh nhân và doanh nghiệp toàn cầu đang phát triển * Được chú ý bằng cách tăng mức độ tiếp xúc của bạn trên thị trường kỹ thuật số * Nhận thêm các đơn đặt hàng với tính khả dụng của thiết bị di động trong khi cải thiện chất lượng dịch vụ, xếp hạng và tỷ lệ phản hồi của bạn Đặc trưng: Tìm kiếm một freelancer chưa bao giờ đơn giản hơn. * Chọn từ hơn 400 danh mục dịch vụ * Tìm hàng ngàn người làm việc tự do có tư duy tiến bộ trên toàn thế giới * Nhận thông báo đẩy và hộp thư đến ở trên bóng trong khi bạn đang di chuyển * Chạm vào giao tiếp giữa người mua và người bán 24/7/365 * Thực hiện thanh toán dễ dàng thông qua hệ thống an toàn, hiệu quả của chúng tôi * Có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ: tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha