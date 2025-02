Nền tảng làm việc tự do - Ứng dụng phổ biến nhất - St. Helena

FreeeUp

freeup.net

FreeeUp là một thị trường việc làm tự do đang phát triển nhanh chóng, kết nối các chủ doanh nghiệp với những người làm việc tự do đã được kiểm duyệt trước từ khắp nơi trên thế giới. FreeeUp khác với các thị trường việc làm tự do khác ở chỗ nó phỏng vấn và kiểm tra tất cả những người làm việc tự do muốn tham gia thị trường, sau đó chỉ cho phép 1% số người đăng ký hàng đầu tham gia thị trường. Những người làm nghề tự do đặt ra mức lương theo giờ hoặc cố định của riêng họ thông qua nền tảng và hiện cung cấp hơn 85 bộ kỹ năng khác nhau, từ Thương mại điện tử đến tiếp thị kỹ thuật số đến phát triển web. Những người làm việc tự do chủ yếu ở Hoa Kỳ và Philippines với 20% trong số những người làm việc tự do nằm rải rác trên 25 quốc gia. Các doanh nghiệp có thể tạo một tài khoản miễn phí và không có phí hàng tháng hoặc mức tối thiểu. Các doanh nghiệp có thể truy cập nhanh vào mạng lưới các dịch giả tự do đã được kiểm duyệt trước. Các doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu về những người làm việc tự do mà họ đang cần và đáp ứng được sự phù hợp đã được kiểm duyệt trước trong vòng 1 ngày làm việc. Phần mềm FreeeUp giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng thuê và quản lý việc theo dõi giờ làm việc cũng như thanh toán cho người làm việc tự do. Trong trường hợp hiếm hoi mà một freelancer bỏ việc, FreeeUp sẽ thay thế họ ngay lập tức và chi trả mọi chi phí thay thế. Ngoài ra, FreeeUp còn có một nhóm dịch vụ khách hàng xuất sắc luôn sẵn sàng 24/24 để trợ giúp sử dụng nền tảng và giải quyết mọi vấn đề mà khách hàng gặp phải.