DataDome

datadome.co

Tính năng chống gian lận trực tuyến và bot của DataDome ngăn chặn các cuộc tấn công với độ chính xác tuyệt vời và không gây tổn hại. Nền tảng của chúng tôi, được hỗ trợ bởi máy học nhiều lớp, phân tích 5 nghìn tỷ tín hiệu hàng ngày, điều chỉnh và quét mọi yêu cầu trong thời gian thực. Vào năm 2023, DataDome đã chặn hơn 316 tỷ cuộc tấn công lừa đảo. Các doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu—bao gồm Tripadvisor và Foot Locker—tin tưởng DataDome bảo vệ trang web, ứng dụng di động và API của họ khỏi gian lận tài khoản, gian lận thanh toán, nhồi thông tin xác thực, DDoS, gian lận quảng cáo, v.v. Với thời gian định giá kỷ lục, DataDome cung cấp thông tin chi tiết minh bạch, kiến ​​thức chuyên môn về SOC 24/7, triển khai dễ dàng và hơn 50 tiện ích tích hợp. Giải pháp này không có độ trễ cho các điểm cuối được bảo vệ, đáp ứng từng yêu cầu trong vòng chưa đầy 2 mili giây nhờ hơn 26 PoP khu vực và công nghệ tự động mở rộng quy mô. DataDome không gây trở ngại cho người tiêu dùng trong khi vẫn cung cấp khả năng bảo vệ tối ưu và cung cấp CAPTCHA và Kiểm tra thiết bị an toàn, thân thiện với người dùng và tuân thủ quyền riêng tư, giải pháp thay thế vô hình đầu tiên. DataDome cung cấp các giải pháp bổ sung, chuyên biệt để chống gian lận tài khoản và quảng cáo. DataDome Ad Protect phát hiện gian lận quảng cáo, cho phép các nhà tiếp thị tối ưu hóa chiến dịch của họ. Giải pháp Bảo vệ Tài khoản của DataDome cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện chống gian lận tài khoản do con người điều khiển và do bot điều khiển bằng cách phân tích ý định của người dùng.