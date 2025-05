Kho ứng dụng web Tìm phần mềm và dịch vụ phù hợp.

Phần mềm quản lý an toàn thực phẩm đảm bảo duy trì, tuân thủ và cải tiến liên tục các quy trình an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như FSMA, tiêu chuẩn ISO và hướng dẫn của FAO và WHO. Nó rất cần thiết cho các tổ chức như nhà hàng, khách sạn và trường học, cho phép họ tích hợp với các hệ thống quản lý và truy xuất nguồn gốc. Phần mềm này tạo ra các quy trình được kiểm soát để đảm bảo rằng tất cả thực phẩm được sản xuất đều đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn, bao gồm mọi bước từ giao hàng đến vận chuyển sản phẩm trong chuỗi phân phối thực phẩm.