Phần mềm quản lý đội tàu - Ứng dụng phổ biến nhất - Thành Vatican

Momentum IoT

momentumiot.com

Động lực làm cho các doanh nghiệp dịch vụ có nhiều lợi nhuận hơn. Nền tảng phần mềm dựa trên đám mây của chúng tôi, được hỗ trợ bởi mạng kết nối các thiết bị phần cứng GPS, mang đến cho bạn khả năng kiểm soát tài chính hoàn chỉnh và hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của mình. Với Momentum, bạn không bao giờ phải lo lắng về việc nhập dữ liệu tốn thời gian hoặc lỗi của con người. Việc thu thập dữ liệu luôn chính xác và tự động. Đó là lý do vì sao Momentum vượt trội hơn ở những nơi phần mềm khác không thành công. Tăng thêm doanh thu và lợi nhuận. Tất cả những gì bạn phải làm là kết nối, Momentum sẽ làm phần còn lại. Mạng kết nối các thiết bị tạo động lực: Phương tiện, thiết bị & Đội lái - The Eagle One: Một thiết bị GPS dành cho xe cộ, xe moóc và thiết bị hạng nặng. Nó có sẵn với dây nịt obd-II hoặc dây nịt pin 12V. - Công cụ Momentum: Trình theo dõi hoạt động và vị trí hỗ trợ Bluetooth cho các thiết bị và công cụ nhẹ. - CrewID: Công cụ theo dõi chi phí lao động ưu tiên quyền riêng tư, tự động nắm bắt và tính toán tất cả chi phí lao động từ hiện trường mà không cần nhập dữ liệu.