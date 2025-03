Track-POD

Track-POD là giải pháp một bảng điều khiển dành cho tất cả các thách thức về hậu cần ở chặng cuối của bạn. 1. Tối ưu hóa hàng nghìn lượt giao hàng và nhận hàng cùng một lúc. Sử dụng công cụ lập kế hoạch lộ trình kéo và thả của chúng tôi để tối ưu hóa số lần giảm không giới hạn theo thời gian, khoảng cách hoặc chi phí. So sánh chi phí tuyến đường và chọn chiến lược tiết kiệm chi phí nhất mọi lúc. 2. Tạo nhãn vận chuyển. Track-POD sẽ tạo nhãn vận chuyển cho đơn hàng và mặt hàng của bạn. In nhãn và yêu cầu người chuyển phát của bạn xác nhận việc tải và giao hàng bằng ứng dụng quét mã vạch miễn phí của chúng tôi. 3. Loại bỏ các cuộc gọi và giấy tờ. Thông báo cho khách hàng về các đợt giao hàng, bộ sưu tập hoặc dịch vụ hiện trường sắp tới bằng thông báo qua SMS hoặc email. Bằng cách chia sẻ liên kết theo dõi trực tiếp với ETA động, bạn loại bỏ mọi cuộc gọi về trạng thái đơn hàng. 4. Tùy chỉnh ePOD PDF Chúng tôi cung cấp mẫu Bằng chứng giao hàng có thể tùy chỉnh với bất kỳ gói đăng ký nào. Sử dụng các trường tùy chỉnh không giới hạn để bao gồm tất cả thông tin bạn yêu cầu và chia sẻ tệp PDF ePOD với khách hàng. 5. Cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn Ứng dụng trình điều khiển Track-POD hỗ trợ phân phối một phần, phân phối quá mức và các lý do từ chối có thể tùy chỉnh để giải quyết mọi tình huống hậu cần B2C và B2B. Bạn thậm chí có thể sử dụng Tiền mặt khi giao hàng (COD) để cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán hơn cho khách hàng. 6. Truy cập 2 năm phân tích Track-POD đi kèm với bảng điều khiển phân tích lưu trữ thông tin chi tiết về hiệu suất trong 2 năm. Kiểm tra số liệu thống kê về tài xế, so sánh thời gian và khoảng cách theo kế hoạch với thực tế, đồng thời tải xuống các báo cáo tích hợp của chúng tôi để phân tích mức tiết kiệm chi phí.