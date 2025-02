Phần mềm quản lý đội tàu - Ứng dụng phổ biến nhất - Slovakia

Whip Around

whiparound.com

Một hệ thống bảo trì đội xe mạnh mẽ nhưng trực quan, Whip Around giúp bạn giữ cho toàn bộ đội xe của mình an toàn, tuân thủ và di chuyển trên đường. Nền tảng quản lý đội xe Whip Around kết nối mọi điểm của quy trình bảo trì phương tiện và thiết bị trong một hệ thống: có nghĩa là người quản lý có thể sử dụng dữ liệu liên quan đến việc kiểm tra, sửa chữa, tuân thủ và thời gian hoạt động của bạn để đưa ra quyết định thông minh hơn cho đội xe. Whip Around hỗ trợ toàn bộ nhóm của bạn—người quản lý, tài xế và thợ máy. NGƯỜI QUẢN LÝ NHÓM: - Theo dõi tình trạng đội xe trong bảng điều khiển phân tích bảo trì đội xe - Đặt lịch bảo trì phòng ngừa - Tạo, ưu tiên và theo dõi tiến độ lệnh sản xuất - Nhận thông báo đẩy khi xuất hiện lỗi NGƯỜI LÁI XE: - Thực hiện, ký và gửi kiểm tra hàng ngày thông qua DOT của chúng tôi -ứng dụng tuân thủ - Báo cáo ngay các vấn đề cần chú ý bảo trì bằng cách chụp ảnh và chuyển giọng nói thành văn bản trên thiết bị di động của họ - Nhận thông báo đẩy nếu thiếu hoặc chưa hoàn tất việc kiểm tra CƠ CHẾ: - Thông báo đẩy cho các lệnh sản xuất và lỗi mới - Tài liệu lệnh sản xuất tự động và theo dõi - Dễ dàng đánh dấu các lỗi là đã được sửa hoặc giải quyết trong ứng dụng Whip Around Trình điều khiển dữ liệu được thu thập bằng ứng dụng cung cấp cổng quản lý bảo trì đội xe, nơi người quản lý đội xe có thể theo dõi các lỗi trên toàn đội xe, giám sát lệnh sản xuất và quan sát trình điều khiển được cập nhật và bảng xếp hạng tài sản. Dữ liệu tổng hợp cũng được đưa vào bảng điều khiển bảo trì của Whip Around để các thợ máy có thể theo dõi các lỗi, lệnh sản xuất và kho phụ tùng. Whip Around giúp đội xe của bạn tuân thủ quy định và giúp tài xế của bạn về nhà an toàn vào cuối ngày.