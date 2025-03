Simply Fleet

Đơn giản chỉ cần Hạm đội cung cấp một giải pháp tất cả trong một cho các doanh nghiệp đang tìm cách hợp lý hóa việc bảo trì đội tàu, giảm thiểu thời gian chết, tối ưu hóa chi phí, đảm bảo tuân thủ an toàn và loại bỏ các quy trình trên giấy. Đơn giản chỉ cần thiết kế trực quan của hạm đội mang đến việc bảo trì hạm đội thông minh và dễ dàng đến tầm tay của bạn. Các tính năng chính: Quản lý bảo trì: Lịch trình bảo trì phòng ngừa, nhận thông báo sửa chữa kịp thời và quản lý hồ sơ dịch vụ bằng điện tử, giảm thiểu thiết bị và thời gian ngừng hoạt động của xe. Tăng cường An toàn & Tuân thủ: Sử dụng các biểu mẫu kiểm tra tự động với các nhiệm vụ không giới hạn để đảm bảo kiểm tra trước chuyến đi thường xuyên, thúc đẩy môi trường làm việc an toàn và tuân thủ các quy định. Theo dõi hiệu quả nhiên liệu: Giám sát việc sử dụng nhiên liệu và số dặm, chính xác mức tiêu thụ quá mức và thực hiện các chiến lược để giảm chi phí nhiên liệu. Hoạt động không giấy tờ: Loại bỏ rắc rối của giấy tờ với giải pháp kỹ thuật số cho hồ sơ dịch vụ, hóa đơn và các hình thức khác nhau, cải thiện hiệu quả và khả năng truy cập dữ liệu. Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Kế hoạch thiết yếu phục vụ cho những người có đội tàu hạn chế, cung cấp các chức năng cốt lõi với chi phí giá cả phải chăng. Các doanh nghiệp đang phát triển: Kế hoạch nâng cao cung cấp các tính năng bổ sung như quản lý đơn hàng công việc và theo dõi chuyến đi, tạo điều kiện cho tổ chức tốt hơn khi đội tàu của bạn mở rộng.