Phần mềm chăm sóc sức khỏe tài chính - Ứng dụng phổ biến nhất - Afghanistan

Quản lý 401(k) là một thách thức. Đó là lý do tại sao Betterment at Work giúp nhà tuyển dụng dễ dàng cung cấp 401(k) chất lượng cao. Từ hỗ trợ hành chính và quản lý đầu tư liên tục, thiết kế kế hoạch phù hợp và tích hợp bảng lương hợp lý – chúng tôi thực hiện những công việc nặng nhọc nên bạn không cần phải làm việc đó. Cung cấp cho nhân viên của bạn quyền truy cập vào giải pháp tiết kiệm hưu trí và đầu tư mạnh mẽ, dễ sử dụng với danh mục đầu tư có thể tùy chỉnh của Betterment at Work, hướng dẫn tài chính được cá nhân hóa, khả năng liên kết với các tài khoản bên ngoài và nhiều công cụ đầu tư, tiết kiệm và xây dựng tài sản bổ sung khác - tất cả đều có thể truy cập được thông qua ứng dụng di động của chúng tôi. Với Betterment at Work, 401(k) của bạn cũng có thể được nâng cao với các tính năng mới như cung cấp khoản thanh toán khoản vay sinh viên phù hợp cũng như các lợi ích tài chính bổ sung như Quản lý khoản vay sinh viên, Tiết kiệm giáo dục 529 & Huấn luyện tài chính 1:1 của chúng tôi những lợi ích*. Với sự kết hợp hiện đại giữa các lợi ích 401(k) và sức khỏe tài chính cũng như các công cụ và giáo dục dễ tiếp cận, Betterment at Work có thể giúp bạn thu hút và giữ chân những nhân viên hài lòng đồng thời cung cấp những lợi ích mà họ cần để hoàn thành các mục tiêu tài chính của mình. *Quản lý khoản vay sinh viên bằng Betterment at Work (“SLM”) được cung cấp với sự hợp tác của Spinwheel. 529 tài khoản và kế hoạch của họ được quản trị viên và người quản lý chương trình bên ngoài Betterment nắm giữ và quản lý. Các dịch vụ SLM, 529 và Huấn luyện tài chính chỉ được cung cấp như một phần của ưu đãi đi kèm với Betterment 401(k) trong gói Pro hoặc Flagship; phí bổ sung áp dụng để sử dụng trong gói Pro, các dịch vụ không có trong gói Essential.