Phần mềm chuyển đổi tập tin - Ứng dụng phổ biến nhất - Thái Lan

Tại Adobe, chúng tôi tin rằng các tài liệu không chỉ là một tập hợp thông tin và bằng chứng. Họ là nền tảng để kết nối con người và ý tưởng, thúc đẩy kinh doanh về phía trước. Adobe Acrobat giữ cho bạn kết nối với nhóm của mình trong khi thúc đẩy doanh nghiệp của bạn tiến lên - bất kể bạn làm việc ở đâu. Acrobat là giải pháp PDF và chữ ký điện tử tất cả trong một được tin tưởng bởi các công ty Fortune 500. Với Acrobat, bạn có thể dễ dàng tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi, chia sẻ, ký tên và kết hợp các tài liệu - tất cả từ một nền tảng Adobe. Bạn có thể tạo các trải nghiệm kỹ thuật số liền mạch cho phép nhóm của bạn dễ dàng hợp tác và làm việc từ bất kỳ thiết bị nào, mọi lúc, mọi nơi. Chế độ chất lỏng trong Acrobat cũng cho phép người dùng xem các tệp PDF trên màn hình nhỏ mà không cần phải véo và phóng to. Hợp tác với Microsoft, chúng tôi đã xem xét lại cách thức công việc được thực hiện trong một nơi làm việc lai hiện đại, an toàn và kết nối. Các giải pháp Acrobat được thiết kế để tích hợp liền mạch với các ứng dụng Microsoft yêu thích của bạn. Tiết kiệm thời gian bằng cách tạo, chỉnh sửa, chia sẻ và ký kết - tất cả ngay từ Microsoft 365, các nhóm, triển vọng, v.v. Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập tích hợp thông minh với Google, Box và nhiều ứng dụng bạn sử dụng mỗi ngày. Với Acrobat, bạn có quyền truy cập vào các tính năng bảo vệ tệp để bảo vệ tài liệu của bạn khỏi được sao chép, thay đổi hoặc in - để thêm sự an tâm. Acrobat giúp các tổ chức tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và các yêu cầu quy định như GLBA và FERPA. Nó cũng đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 32000 để trao đổi tài liệu điện tử, bao gồm các tiêu chuẩn đa năng như PDF/A để lưu trữ, PDF/E cho kỹ thuật và PDF/X để in.