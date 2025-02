Phần mềm bán hàng tại hiện trường - Ứng dụng phổ biến nhất - Chad

Pepperi

Pepperi cung cấp cho các thương hiệu hàng tiêu dùng và nhà bán buôn một nền tảng thương mại B2B toàn diện để quản lý nhất quán tất cả các khía cạnh của hoạt động bán hàng đa kênh của họ. Trao quyền cho bạn bán nhiều hơn, tốt hơn và nhanh hơn, nền tảng của chúng tôi kết hợp độc đáo Thương mại điện tử B2B, Tự động hóa lực lượng bán hàng, thực hiện bán lẻ và kế toán lộ trình (bán hàng trên xe tải) thành một giải pháp di động tích hợp chạy nguyên bản trên tất cả các thiết bị để tối đa hóa hoạt động trực tiếp và trực tuyến Bán hàng B2B. Hơn 1000 khách hàng, tại hơn 60 quốc gia, thuộc các ngành dọc khác nhau – FMCG, làm đẹp & mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống, kính mắt và nhiều sản phẩm khác – dựa vào Pepperi để lập kế hoạch, thực hiện và phân tích hoạt động bán hàng đa kênh B2B của họ: • Điện tử B2B trên web và di động Nền tảng thương mại cho phép người mua đặt hàng mọi lúc, mọi nơi • Việc nhận đơn hàng trực tuyến/ngoại tuyến được thực hiện dễ dàng với danh mục điện tử, khuyến mãi thương mại và dữ liệu khách hàng đầy đủ • Ứng dụng thực hiện bán lẻ để kiểm tra, bán hàng và bổ sung tại cửa hàng • Hỗ trợ giao hàng trực tiếp tại cửa hàng và bán hàng bằng xe tải bằng ứng dụng kế toán tuyến đường dành cho iOS và Android • Quản lý đồng thời các chương trình khuyến mãi tiếp thị thương mại trên tất cả các kênh, sử dụng giao diện người dùng trực quan • Quản lý trung tâm hợp lý hóa các hoạt động đa kênh trên các điểm tiếp xúc của khách hàng Nền tảng cấp doanh nghiệp của Pepperi tích hợp liền mạch và an toàn với các ERP như SAP Business One, SAP Business By Design và nhiều dịch vụ khác, giúp đại diện hiện trường và người mua có thể truy cập đầy đủ dữ liệu trên tất cả các thiết bị, trực tuyến và ngoại tuyến.