Mạng chuyên gia - Ứng dụng phổ biến nhất - Slovakia

Inex One

inex.one

Truy cập mạng lưới chuyên gia và công ty khảo sát hàng đầu - tất cả trong một nền tảng. Bạn tiết kiệm thời gian và giảm chi phí. Đơn giản hóa nghiên cứu thị trường của bạn và có thêm thời gian để hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định tạo ra giá trị. Inex One là nền tảng phát triển nhanh nhất trong ngành mạng lưới chuyên gia. Nó được sử dụng bởi hơn 400 công ty trên toàn thế giới, bao gồm 7 trong số 10 công ty tư vấn chiến lược hàng đầu toàn cầu, 3 trong số 10 công ty cổ phần tư nhân hàng đầu, 7 trong số 10 công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu và hàng trăm nhóm chiến lược công ty. Khi sử dụng Inex One, bạn có quyền truy cập vào hơn 40 mạng lưới chuyên gia và công ty khảo sát hàng đầu trên toàn thế giới. Quy trình làm việc và thanh toán được sắp xếp hợp lý trong nền tảng. Thật dễ dàng để cộng tác với đồng nghiệp, thu thập thông tin chi tiết và theo dõi chi tiêu. Các nhóm tuân thủ có thể quản lý tất cả việc sử dụng nghiên cứu thị trường trên toàn công ty của họ trong một cổng thông tin hiệu quả. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.inex.one hoặc liên hệ tại [email protected]. Inex One có văn phòng tại Stockholm, New York, Singapore, London và Paris.