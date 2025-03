Glue Up

glueup.com

Glue Up là nền tảng CRM tất cả trong một giúp bạn xây dựng và phát triển cộng đồng của mình thông qua các sự kiện, tư cách thành viên và các công cụ kỹ thuật số khác từ một nơi. Nền tảng tất cả trong một của Glue Up tích hợp CRM, quản lý sự kiện, quản lý thành viên, tiếp thị qua email, quản lý dự án, quản lý đào tạo, khảo sát, tài chính và các công cụ năng suất khác tốt nhất. Giải pháp đám mây của Glue Up đi kèm với hai ứng dụng di động - một dành cho tổ chức và một dành cho cộng đồng của họ. Các giải pháp này hoàn hảo cho các hiệp hội, Phòng Thương mại, nhà tổ chức sự kiện và tất cả các tổ chức dựa trên thành viên với mong muốn phục vụ cộng đồng của họ tốt hơn - ngay cả khi không phải lúc nào cũng có thể gặp mặt trực tiếp. Kể từ đại dịch năm 2020, Glue Up cũng được trang bị các tính năng tương tác nâng cao như Kết nối mạng tốc độ, Giải pháp tương tác cộng đồng hoặc Giải pháp tương tác hội thảo trên web.